Formazioni ufficiali Lecce-Juventus, Thiago Motta non ha scelto: non era mai successo

Lecce-Juventus: le formazioni ufficiali. Se le scelte del neo tecnico dei salentini Marco Giampaolo sono ponderate, quelle di Thiago Motta sono, invece, obbligate.

Le parole volano, ciò che viene scritto, invece, rimane più impresso nella mente. Proviamo allora a mettere per iscritto l’attuale situazione della Juventus a poche ore dalla sfida di Lecce contro i giallorossi salentini. Stadio Via del mare con inizio alle ore 20.45.

Elenco Indisponibili nella Juventus: Adzic, Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Gonzalez, McKennie, Milik, Savona, Vlahovic. Come naturale conseguenza ecco la lista dei giocatori che Thiago Motta porterà con sé in panchina, De Gregorio e Pinsoglio a parte: Rouhi, Pagnucco, Montero, Fagioli, Papadoupoulos, Owusu, Mbangula, Pugno. La Juventus attuale ha questi connotati ed il tecnico bianconero prova a spremere succo da quel poco che ha a disposizione. Il Lecce ha fame di punti così come la Juventus. Chi per salvarsi, chi per non perdere l’obiettivo minimo rappresentato dalla zona Champions League.

Entrambe vogliono, e devono, vincere, il pareggio non servirebbe a nessuno.

Lecce-Juventus: le formazioni ufficiali di Giampaolo e Motta

Marco Giampaolo valuta lungamente ciascuna scelta poiché sa bene quanto peso abbia questa gara. Thiago Motta non può far altro che richiamare frotte di giovani speranze per raggiungere il numero minimo necessario per presentare una lista completa con l’undici iniziale unito a chi si siederà accanto a lui in panchina.

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. (da confermare) Tecnico: Marco Giampaolo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Tecnico: Thiago Motta.

Direttore di gara: Rapuano di Rimini.

Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Perenzoni. Var: Sozza. A-Var: Ghersini