Juventus in formato gigante: firma rossonera

Juventus in formato gigante. Scegliere il profilo giusto dopo la perdita più grave dell’intera stagione bianconera. Chi è l’osservato speciale?

Le gare ufficiali, nazionali ed internazionali che siano, per la Juventus, al momento, assumono l’aspetto di fastidiosi impegni ai quali è impossibile dire di no. Giocare in condizioni di evidente difficoltà non piace a nessuno.

Tantomeno alla Juventus dove aumenta il numero degli infortunati così come, parallelamente, i giovani prospetti della Next Gen e della Juventus Primavera chiamati in soccorso di Thiago Motta. Lecce, e lo Stadio Via del mare, saranno una nuova occasione per ammirare un’altra nidiata di giovanissimi bianconeri. Il calcio è ormai uno spettacolo a tutto tondo e pertanto come recita il famoso motto ‘lo spettacolo deve continuare‘, incurante delle difficoltà. E la Juventus prosegue il suo cammino in attesa che la tendenza negativa si attenui pian piano.

Tra qualche settimana, poi, sarà gennaio ed il mercato proverà a fornire delle risposte.

Juventus in formato gigante. Arriva Marcos Senesi

Un elenco degli indisponibili quasi pari a quello degli abili ed arruolati. La domanda che sorge spontanea è: di fronte a tale emergenza quali priorità si è data la società bianconera?

Dalla drammatica serata di Lipsia il post-Gleison Bremer è la priorità assoluta di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Si valutano profili su profili ed avvicinandosi la data di inizio della sessione invernale di calciomercato il cerchio sembra restringersi attorno a pochi possibili nomi. A quanto risulta a Mirko Di Natale in casa Juventus è tornato di moda il nome di Marcos Senesi, classe 1997, il difensore argentino (con passaporto italiano) dei rossoneri del Bournemouth.

Le caratteristiche tecniche del difensore argentino sembrano calzare a pennello con quelle che sono. o sarebbero, le necessità della difesa bianconera. Fisico statuario, di piede mancino ed abilissimo nel gioco aereo, possiede una dote ricercata da Thiago Motta, ovvero la capacità di far partire il gioco dal basso. Senesi si unisce alla ristretto elenco di difensori centrali in cui sono presenti anche Silva, Hancko e Skriniar. Il cerchio si stringe.