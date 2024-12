La Juventus lo frega al Milan: il Kalulu bis è servito

La Juventus lo frega al Milan. Le grandi manovre in vista della sessione invernale di mercato sono iniziate da quel dì. Ora iniziano a venir fuori.

La Juventus come la Fabbrica di San Pietro e Cristiano Giuntoli nel delicato ruolo di sovrintendente degli apparentemente infiniti lavori per ristrutturare la Vecchia Signora.

Sembrava che la rivoluzionaria campagna acquisti cessioni della scorsa estate avesse già dato una bella scossa al vecchio organico bianconero. In effetti qualcosa pareva ancora mancare a livello di qualità, e quantità, ma sembrava altresì che per la prima stagione di Thiago Motta sulla panchina bianconera quanto fatto potesse bastare. Invece no. Gli imprevisti non sono certo mancati in questi primi mesi della nuova stagione ed appartengono tutti, o quasi, alla tipologia peggiore: i gravi infortuni. Tra dicembre e gennaio l’annata bianconera toccherà l’apice degli impegni ‘decisivi’ di campionato, Champions League e Supercoppa italiana.

Con quale Juventus potrà affrontarli Thiago Motta?

La Juventus lo frega al Milan. Frendrup sarà bianconero

Sembra che dalla scorsa estate non sia cambiato nulla. Nemmeno dopo 200 milioni di euro investiti sul mercato. Come la sessione estiva di calciomercato attendeva impaziente le mosse di Cristiano Giuntoli, pare che lo stesso avvenga per la sessione invernale.

Juventus di nuovo pronta ad intervenire sul mercato. Pronta nuovamente ad investire, ma con quali denari? Nuove uscite sono previste alla Continassa ed il nome più indicato ad attraversare i cancelli di Casa Juventus è Nicolò Fagioli. Dal Napoli al PSG sembrano non mancare le richieste per il centrocampista di Piacenza. Cedere per monetizzare e poi investire nuovamente. Il nome è Morten Frendrup, classe 2001, centrocampista danese del Genoa, prospetto molto apprezzato da Thiago Motta poiché duttile ed affidabile sia nei due davanti alla difesa sia da mezzala in una mediana a tre. Il centrocampista dei Grifoni è da tempo anche sulla lista di Ibrahimovic per il suo Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus vorrebbe proporre al Genoa un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 15-16 milioni di euro. La richiesta dei rossoblù liguri è invece di 20 milioni.

Giuntoli e la Juventus continuano pertanto la ‘ricostruzione’. In inverno come in estate.