Piace moltissimo a Thiago Motta, la Juve chiude il colpo dall’Empoli

Nuovo colpo alle porte per Thiago Motta e per la Juventus: al tecnico piace moltissimo, il club bianconero è pronto a prenderlo dall’Empoli

Cristiano Giuntoli e gli uomini mercato della Juventus si preparano a rinforzare il club bianconero a gennaio in quei ruoli rimasti scoperti dopo la catena di infortuni verificatosi fin qui in stagione. A Thiago Motta sono stati promessi degli acquisti almeno in difesa. Se per l’attaccante si nicchia ancora e si cercano di capire le condizioni di Milik, per la retroguardia non ci sono dubbi e qualcosa sarà fatto.

L’intenzione della società, per soddisfare a pieno le richieste del tecnico, è quella di negoziare almeno un trasferimento già nel mese che oggi ha inizio, per arrivare al 2 gennaio con un giocatore già arruolabile per i primi impegni dell’anno che tra l’altro coincideranno con la Supercoppa Italiana. Si valutano diversi profili per migliorare la retroguardia. Non è escluso che possano arrivare in due. Il primo è sicuramente un rinforzo solido, già pronto per giocare ad alti livelli, un sostituto ideale di Bremer.

Thiago Motta lo vuole, arriva dall’Empoli: colpo in casa Juve

Il secondo profilo, invece, potrebbe essere un giovane che all’occorrenza può permettere a Kalulu di spostarsi in fascia per sopperire al buco lasciato vuoto da Cabal. Come il nuovo difensore entrato in orbita bianconera che gioca attualmente nell’Empoli di D’Aversa e che piace moltissimo a Thiago Motta.

Il club toscano si è messo in luce in questa stagione soprattutto per la sua tenuta difensiva. Una retroguardia molto solida che incassa pochi gol con anche le big che fanno fatica a scardinarla. Tra i difensori che si stanno imponendo all’Empoli c’è sicuramente Mattia Viti. Il classe 2002 è attualmente in prestito dal Nizza che l’ha girato prima al Sassuolo l’anno scorso e quindi ai toscani la scorsa estate. Il centrale dell’Under 21 azzurra promette molto bene e con ogni probabilità sarà riscattato per circa 6 milioni di euro.

La Juve potrebbe avanzare la propria richiesta direttamente al club di Fabrizio Corsi e arrivare così al centrale. Thiago Motta ha già dato il suo sì e lo accoglierebbe a braccia aperte. Le prossime settimana possono rivelarsi decisive in tal senso per affondare il colpo. In attesa Giuntoli continuerà a monitorare le prestazioni del difensore, sempre più a suo agio nella difesa di D’Aversa e guidata dal più esperto Isamjili.