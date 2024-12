“Ultimo mercato alla Juventus”: caos Giuntoli, ecco cosa sta succedendo

“Ultimo mercato alla Juventus”. All’interno della società bianconera si rincorrono le voci più disparate. Si discute anche del direttore tecnico.

Un cambiamento così profondo come quello attuato la scorsa estate dalla Juventus poteva prevedere tempi lunghi prima che tutti i meccanismi si oliassero a modo. Una rivoluzione attuata prima a livello dirigenziale e poi a livello tecnico.

Una fase così complessa come l’attuale era, però, difficile, da prevedere. Una marea di infortuni, ma non soltanto. In questi primi mesi non sono mancate le critiche a Thiago Motta per la sua quasi ‘disinvolta’ gestione di una squadra come la Juventus che, per ovvi motivi, non può essere paragonata al Bologna della passata stagione. Sotto tiro della critica anche una campagna acquisti dove sono stati investiti 200 milioni di euro, la metà, e poco più, dei quali spesi per due soli giocatori, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz che, al momento, in misura e per motivi diversi, non hanno ancora lasciato traccia alcuna.

“Ultimo mercato alla Juventus”. Addio a Cristiano Giuntoli

Primi mesi della nuova Juventus e prime critiche, non troppo velate a dirigenti e tecnico. Ora si sale di livello e si va a toccare l’artefice della nuova Juventus di John Elkann: Cristiano Giuntoli.

Un post su X di Graziano Carugo Campi prospetta un futuro prossimo mai ipotizzato da alcuno: “Non sono convinto che Giuntoli duri ancora molto. Per me a giugno fa il suo ultimo mercato in bianconero. Salvo trofei“. Il direttore tecnico della Juventus, scelto dal numero uno della proprietà, strappato al Napoli campione d’Italia nell’estate del 2023, colui che scelto Thiago Motta come nuova guida tecnica, in caso di mancate vittorie potrebbe saltare.

Un addio di Cristiano Giuntoli significherebbe, pari pari, il fallimento di un intero progetto. Il contratto dell’ex ds del Napoli scadrà a giugno del 2028, ma il nuovo triennio bianconero, iniziato il 1°luglio scorso, terminerà a giugno del 2027, incluso il contratto di Thiago Motta che ha identica scadenza. Allora si tireranno le somme e verranno prese le decisioni finali. A meno che il campo non lanci messaggi improcrastinabili.