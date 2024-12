Voti Lecce-Juventus 1-1: harakiri bianconero, fioccano le insufficienze

Voti e pagelle Lecce-Juventus. La trasferta bianconera si è appena conclusa, andiamo a vedere come hanno giocato i giocatori di Motta.

Il risultato finale è stato di 1-1 per la Juventus. Una partita sofferta ma deludente per i bianconeri. Un punteggio che alla fine deve essere accolto con l’amore in bocca poiché la formazione guidata da Thiago Motta ha giocato una partita sofferta e per la prima parte, anche, alla pari.

Una sfida che era molto attesa anche dai tifosi bianconeri, in primis perchè c’era bisogno di una vittoria dopo il pareggio di Champions. Un match che vedeva due rivali pronte ad affrontarsi per una sfida da cardiopalma.

Lecce-Juventus: le pagelle dei bianconeri

Come dicevamo poc’anzi, una gara che poteva avere un risultato preciso: i tre punti.

Andiamo a vedere, di seguito, come hanno giocato gli uomnini scelti da Thiago Motta per questa attesa partita di Serie A.

Ecco dunque i voti nelle pagelle dei calciatori della Juventus:

(4-2-3-1) Perin 7; Danilo 5, Kalulu 5.5, Gatti 5.5 (Rouhi 6), Cambiaso 7; Locatelli 6, Thuram 5 (Fagioli 6); Conceicao 6.5 (Pugno S.V.), Koopmeiners 5, Yildiz 5.5 (Mbangula 6); Weah 6.

Una sfida che non era scontata, così come il risultato ed infatti i bianconeri sono stati in difficoltà per gran parte del match contro una squadra che ha già fatto vedere di essere decisamente di qualità. I ragazzi di Thiago Motta sono scesi in campo con il massimo a disposizione e hanno duellato, fino alla fine, contro un’avvesaria insidiosa che alla fine ha dimostrato di essere di livello. Un risultato che sicuramente non fa sorridere i tifosi, nonostante la difficoltà non mancheranno le polemiche a fine gara. A questo punto è ancora presto per tirare giù considerazioni ma la Juventus ha bisogno di più gol, nonostante il brutto pareggio di questa sera. Soprattutto dopo aver perso un giocatore chiave come Vlahovic, stasera fuori per infortunio. Probabilmente il mercato di gennaio potrà dare risposte in tal senso. Ma per le prossime sfide Thiago Motta dovrà prendere più punti possibili, soprattutto se vuole mantenere i piani alti della classifica dove il Napoli, dell’ex Conte, in questo momento, rimane al vertice.