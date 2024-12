Ha chiesto la rescissione: Giuntoli ne deve comprare due

Cristiano Giuntoli deve far fronte ad una situazione di emergenza in casa Juve: il giocatore ha chiesto la rescissione, ora ne servono due!

Brutte notizie per la Juve e per Cristiano Giuntoli in un periodo già particolarmente sfortunato a causa degli infortuni. Il club bianconero deve già far fronte a diverse defezioni con il dirigente bianconero chiamato ad intervenire pesantemente sul mercato a gennaio per sopperire all’emergenza. A partire dagli infortuni di Bremer e Cabal che significano dover comprare almeno uno (se non due) difensori, per non parlare del vice-Vlahovic, attualmente assente con Milik che è sempre più un oggetto misterioso.

In questa situazione di incertezza e già grave di suo, può scoppiare un nuovo caso, quello relativo ad alcuni giocatori che non sono rientrati nelle grazie di Thiago Motta. Come Danilo ad esempio. L’ormai ex capitano della Juve non avrebbe fin qui convinto l’ex tecnico del Bologna che lo impiega con il contagocce e lo considera l’ultima scelta nel reparto difensivo nonostante la sua duttilità lo può portare a giocare sia al centro che sulla fascia.

Chiede la rescissione, Juve e Giuntoli nei guai: adesso ne servono due!

Danilo non è il solo scontento all’interno del club bianconero ma è sicuramente la situazione da monitorare con più attenzione. Perché, secondo alcune indiscrezioni, il brasiliano avrebbe chiesto addirittura la rescissione a partire da gennaio! C’è un’importante novità nel suo futuro.

Il classe ’91, infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Momblano, avrebbe ricevuto un’importante offerta proveniente dal Brasile. Inoltre ha avuto una proposta molto conveniente anche dal Marsiglia che gli permetterebbe di restare nel grande calcio europeo. Insomma le possibilità di continuare a grandi livelli la sua carriera, nonostante i 33 anni, ci sono tutte.

Se le voci dovessero essere confermate, con l’addio del giocatore, a quel punto Cristiano Giuntoli si troverebbe con l’acqua alla gola e la necessità di dover comprare almeno due difensori a gennaio! Difficilmente la società bloccherebbe la rescissione di Danilo in quanto si troverebbe un giocatore scontento in rosa, avanti con gli anni, non ben visto dall’allenatore e che percepisce anche un lauto stipendio. Insomma se vuole andare via con sei mesi d’anticipo sarà accontentato. Ricordiamo come il suo contratto scada comunque a giugno ed è in bianconero dal 2019 dove è sempre stato protagonista.