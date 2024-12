Juventus, alibi finiti per Thiago Motta: “Esonero immediato”

Juventus, per Thiago Motta gli alibi sono finiti. Adesso sono molti quelli che pensano che la scelta di Giuntoli non sia stata corretta. Cosa sta succedendo

Una volta, quando si sentiva Mister X, si pensava ad un possibile colpo di mercato con un giocatore che fino a quel momento non era uscito come possibile innesto. Stavolta, invece, quando si sentono quelle parole, si pensa a Thiago Motta. Che continua a pareggiare.

Dopo l’uno a uno di ieri contro il Lecce, con Rebic che ha ripreso la Juventus nel recupero, sono sei i punti di distacco dal Napoli che guida la classifica del massimo campionato italiano. Troppi, perché i bianconeri hanno buttato diversi punti: pensiamo a Empoli, o contro il Cagliari in casa, e infine anche ieri sera. Sei punti, e non andiamo oltre, che avrebbero potuto regalare una classifica diversa. Ma invece non è così. E adesso anche i tifosi che credevano che la scelta di Motta fosse stata quella giusta, per far iniziare un nuovo ciclo e dopo una montagna di soldi investiti sul mercato, si interrogano e non sono più convinti di questo.

Juventus, i tifosi chiedono l’esonero di Motta

Nello specifico, e senza andare oltre, a Motta vengono contestate le scelte di ieri sera al Via del Mare. I cambi sono apparsi forzati e senza una logica, magari si sarebbero potuti anche evitare. Quello di Gatti, ad esempio, in un momento in cui la squadra doveva difendere, è apparso davvero strano. Anche perché non sono stati segnalati dei problemi fisici per il difensore.

Fare uscire Gatti e mettere Danilo centrale è da esonero immediato — Michele Collura (@MicheleCollura) December 1, 2024

La lezione del Maestro a Motta. Con Allegri non lo prende mai sto pareggio la Juve. Mai — Marco Esposito (@betman) December 1, 2024

Da quel che vedo, prima ancora di appellarsi a infortuni ed errori di mercato (che ci sono, per carità), bisogna rilevare che sono finora molti i giocatori in confusione tecnica/tattica che la Juve non sta riuscendo a valorizzare. E questa è la principale responsabilità di Motta. — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) December 2, 2024