Nuovo club per Yildiz, scelta fatta: la Juve sa già tutto

Nuovo club per Yildiz. La juventus rischia seriamente di perdere il 19enne talento turco. Si parla di un club in maniera esplicita.

In questo momento in casa Juventus anche i muri della Continassa sono sotto osservazione. Definire il momento come delicato è semplicemente un eufemismo.

Si continua a dispensare sorrisi e tranquillità, intanto la formazione di Thiago Motta si stacca sempre più non soltanto dalla vetta della classifica ma anche, e soprattutto, dalle posizioni che assegnano i posti per la prossima Champions League, sempre più di vitale importanza per la Juventus dopo gli ingenti investimenti estivi. Sul ‘tavolo verde’ della stagione in corso Cristiano Giuntoli si è giocato tutto. Solo e soltanto i risultati, all’interno delle cinque competizioni che vedono, e vedranno, la Juventus protagonista, potranno coprire le spese. Inutile sottolineare come una stagione senza trofei, e per giunta con una repentina uscita dalla Champions League, metterebbe subito a rischio l’intero progetto triennale nato l’estate scorsa. E sul prossimo mercato della Juventus circola una voce inquietante.

Nuovo club per Yildiz. Giuntoli lo sa già

Entrate ed uscite in vista di gennaio. E se delle possibili operazioni in entrata della Juventus si parla ormai da settimane, una voce riguardante una possibile uscita dalla Continassa allarma i tifosi bianconeri.

E’ Florian Plettemberg a lanciare la notizia su X: “Kenan Yildiz è uno dei nomi in cima alla lista del Manchester United per il ruolo di centrocampista d’attacco. Il club è impressionato dal suo sviluppo e continua a monitorare da vicino il 19enne“. Il Manchester United è pronto a sferrare l’attacco in estate ma anche a Florian Plettemberg risulta come la Juventus non intenda trattare un’eventuale cessione del talento di Ratisbona. Lo stesso Kenan Yildiz non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus, almeno apparentemente. Ricordiamo, inoltre, come il talento turco abbia con la società bianconera un accordo valido fino al 30 giugno 2029.

Per quanto poi ciò possa valere a garanzia di una sua permanenza in maglia bianconera, ci sarebbe da discutere a lungo.