Ora la Juve sogna davvero: l’annuncio avvicina il grande colpo

Un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli torna di moda per il mercato della Juventus. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il prossimo colpo dei bianconeri, che questa volta sono pronti a chiudere per un altro centrocampista.

Arrivano delle novità di mercato, dopo le parole dell’agente che ha fatto il punto riguardo il futuro del suo assistito che piace anche alla Juventus. I tanti infortuni, che hanno colpito i bianconeri nell’ultimo periodo, hanno portato la società a valutare una serie di profili, da prendere nel prossimo calciomercato di gennaio 2025.

Non solo in difesa, la Juventus cerca rinforzi anche in altre zone del campo. Tutto questo perchè alcuni calciatori non sono più certi di restare alla Vecchia Signora. E’ il caso di Fagioli così come Douglas Luiz, che sono dati già in partenza.

Calciomercato Juventus: annuncio a sorpresa dell’agente

Ecco perché, anche a centrocampo la Juventus è pronta a pescare dal mercato italiano e non solo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Calciomercato.it, l’agente del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson ha parlato del futuro del suo assistito e delle voci di mercato che riguardano un forte interesse da parte della Juventus.

Un ritorno di fiamma per il centrocampista, seguito da Giuntoli ai tempi del Napoli. In bianconero, inoltre, ritroverebbe anche il suo metore Thiago Motta che l’ha allenato negli anni scorsi a Bologna. L’affare, che sarebbe potuto andare in porto la scorsa estate, è stato bloccato a causa del brutto infortunio dello scozzese che è rimasto ai box per un po’ di tempo. Recuperato dall’infortunio, ha da poco ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028 con il Bolgona. Anche lo stipendio di Ferguson è aumentato, adesso guadagna 1 milione a stagione.

Bill McMurdo, agente del giocatore, ha spiegato i motivi che hanno portato Ferguson a prolungare con i rossoblù. “Ha recupero ed è soddisfatto delle sue condizioni fisiche. Parliamo di un ragazzo che ha grandi ambizioni per il futuro, è un professionista esemplare. Lavora tanto e cerca sempre di migliorare. Ha grande fiducia in quello che fa e sono sicuro che in questa stagione alzerà l’asticella”.

“Rinnovo? Devo dire che il Bologna è stato fantastico con Lewis che ha firmato il rinnovo con tanta felicità. Anche i tifosi, sin dal primo giorno, hanno mostrato grande affetto”.

“Juventus? Ci saranno sempre le voci di mercato che riguardano anche altri club. Adesso è il capitano del Bologna e proseguirà nella sua esperienza in rossoblù per dare sempre il massimo con questo club”.

“Interessi? Prima dell’infortunio lo volevano squdre inglesi, però adesso Ferguson ritiene di avere un conto in sospeso con la Serie A. Lui ama l’Italia e per questo andrebbe via soltanto per un’offerta eccezionale”.