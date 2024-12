“Pochi giocatori da Juve”: pacco regalo da 50 milioni

Dopo il pareggio di Lecce le polemiche e i dubbi sulla gestione Motta sono aumentati. Ma anche il mercato, adesso, è nel mirino

Un punto a Lecce contro una squadra che la settimana prima aveva sì vinto a Venezia ma che per 70 minuti era stata praticamente presa a pallonate dalla formazione di Di Francesco. Ma ieri, soprattutto nel secondo tempo, i salentini hanno messo alle corde la Juventus riuscendo a trovare un pari insperato proprio nel recupero, con quel Rebic che, quando gioca contro i bianconeri, riesce a segnare sempre. Quasi un caso da studiare.

Detto questo, sono sei i punti di distacco dal Napoli capolista. Che non ha speso quanto la Juve sul mercato in estate, ma che ha deciso di prendere Conte in panchina, un tecnico che fa la differenza. Motta invece, alla sua prima esperienza su una panchina big, deve ancora prendere le misure, ma purtroppo per lui dentro la Juve di tempo non ce n’è: deve immediatamente cambiare rotta anche perché adesso quelli che sono stati i suoi sostenitori più agguerriti, iniziano ad avere dei dubbi. Si sapeva, alla fine contano solo i risultato e l’alibi delle molteplici assenze inizia a non essere così forte.

“Pochi giocatori da Juve”, sentenza Zazzaroni

E ieri sera a Pressing, programma Mediaset che analizza la giornata di Serie A, come al solito ha parlato anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che ha detto questo: “Vedo pochi giocatori da Juve in questa squadra. Motta non è né il Messia né un grande allenatore, ma un allenatore che sta diventando grande. Hanno speso 50milioni di euro per Douglas Luiz che è al bar. Se il migliore è stato Cambiaso c’è qualcosa che non va”.

Dito puntato quindi non solo sul tecnico (che chissà se diventerà grande, aggiungeremo noi), ma anche sul mercato e su quel colpo che sembrava potesse essere quello dell’estate e che per il momento, invece, non ha fatto nulla per essere ricordato. Douglas Luiz, forse, potrebbe essere anche ceduto a gennaio. Ma quei 50 milioni pesano, eccome.