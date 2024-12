Scambio Juventus in Serie A: Motta non può più farne a meno

Scambio in Serie A: la Juventus non può più, in nessun modo, farne a meno. Ecco cosa potrebbe succedere nel prossimo mese di gennaio

Gennaio ormai è alle porte. E la Juve deve per forza di cose rinforzare la squadra di Thiago Motta. Il tecnico, che comunque ha finito gli alibi dopo l’ennesimo pareggio di ieri sera sul campo del Lecce, non può praticamente scegliere la formazione da mandare in campo: tutto è obbligato dagli infortuni che hanno colpito la Vecchia Signora in questo inizio di stagione.

Se in difesa, e questo lo ha confermato anche Giuntoli, qualcuno arriverà perché gli infortuni di Bremer e Cabal sono ancora molto lunghi, i pensieri adesso si potrebbero pure spostare lì davanti. Per quanto riguarda Vlahovic forse potrebbe tornare la prossima settimana, mentre di Milik non si hanno notizie certe da un po’ di tempo e quindi è inutile tenerlo in considerazione in questo momento. Ecco perché a gennaio, secondo l’edizione di TuttoSport in edicola questa mattina, i bianconeri potrebbero intervenire anche sul pacchetto avanzato. E la soluzione, pure in questo caso, potrebbe essere quella dello scambio in Serie A.

Scambio in Seria A: Danilo per Raspadori

In ballo, a quanto pare, ci sarebbe la possibilità di un addio di Danilo destinazione Napoli. Gli azzurri cercano un difensore esperto e hanno messo nel mirino appunto il brasiliano della Juventus. Dal proprio canto, spiega il giornale, Giuntoli non lo vorrebbe dare a quella che è una rivale per lo scudetto o per un piazzamento Champions League, ma siccome davanti c’è bisogno di un innesto, allora le cose potrebbero cambiare se gli azzurri decidessero di mettere sul piatto il cartellino di Raspadori.

Anche ieri contro il Torino è rimasto in panchina per tutti i 90minuti. Quindi non è primario nei pensieri di Conte che potrebbe dare il via libera alla cessione. E in questo caso la dirigenza della Juventus potrebbe mettere da parte i pensieri precedenti e quindi decidere di dare l’ok alla soluzione. Vedremo quello che succederà, insomma, nel corso delle prossime settimane.