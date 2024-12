Ancelotti beffa la Juve: il Real soffia il colpo ai bianconeri

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è pronto a beffare la Juventus in sede di mercato con le merengues decise su un obiettivo di Cristiano Giuntoli.

Il calciomercato invernale si avvicina e le squadre hanno già da tempo individuato i possibili rinforzi da apportare alle proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

Real Madrid e Juventus, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, condividono in questo momento un obiettivo per andare a rinforzare la propria difesa. Entrambe le squadre sono state colpite da infortuni gravi che hanno tolto a Carlo Ancelotti e a Thiago Motta due pedine fondamentali. Militao e Bremer (anche Cabal in casa Juve) hanno di fatto terminato la stagione con largo anticipo ed i due club sono alla ricerca di un difensore centrale che possa completare il pacchetto difensivo.

Calciomercato, Real Madrid deciso sull’obiettivo della Juventus

Stando a quanto affermato da Sky Sport, Sam Beukema sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. L’olandese è da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli con Thiago Motta che lo conosce bene avendolo avuto a disposizione durante la scorsa stagione quando era alla guida del Bologna.

Il centrale classe 1998 è un punto fermo della difesa del Bologna con Thiago Motta che, durante il campionato scorso, si affidava sempre a lui al centro della retroguardia facendo girare al suo fianco sia Lucumì che Calafiori. Durante questa stagione l’olandese sta confermando quanto di buono fatto vedere durante lo scorso anno andando ad attirare l’attenzione di diverse big tra cui proprio Real Madrid e Juventus.

Il Bologna non vorrebbe privarsi del suo centrale a stagione in corso ma i pessimi risultati collezionati in Champions League potrebbero portare gli emiliani a dare l’ok alla partenza di una delle stelle della rosa considerata la sempre più probabile eliminazione dalla massima competizione continentale. La valutazione che il club di Saputo fa di Beukema è di circa 20 milioni di euro ma per lasciarlo partire a campionato in corso è probabile che possa chiedere anche qualche milione in più.

Il Real Madrid segue da vicino il giocatore e potrebbe prendere i primi contatti con i rossoblu già durante i prossimi giorni per provare ad anticipare le rivali. La Juventus osserva interessata anche se i rapporti tra i due club si sono un po’ raffreddati dopo il passaggio di Thiago Motta in bianconero e la lunga trattativa per Calafiori terminata in un niente di fatto.