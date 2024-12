Juve, salta tutto: niente da fare per i bianconeri

Pessime notizie per il calciomercato bianconero, niente da fare: la Juventus deve dire addio al colpo di mercato

Contro il Lecce la squadra di Thiago Motta ha incassato, all’ultimo secondo, una clamorosa beffa. L’1-1 in Salento ha lasciato l’amaro in bocca in casa Juventus e adesso l’attenzione è già tutta rivolta alla sfida di settimana prossima contro il Bologna, che precederà il big match di Champions League contro il Manchester City.

Nel frattempo gennaio si avvicina e così anche la possibilità che Cristiano Giuntoli possa mettere nero su bianco diverse operazioni, atte a rinforzare pesantemente la rosa bianconera e colmare le lacune segnalate dallo stesso Thiago Motta nel corso di questi primi mesi. Ecco quindi che la firma di almeno un centrale difensivo sarà essenziale per la Juventus, visto che aver perso Bremer così presto (rientrerà solo a fine stagione) è stata una mazzata tremenda, che ha comunque portato la retroguardia a concedere troppo agli avversari. Senza aggiungere, poi, che pure il neo arrivato Cabal è stato colpito dalla stessa sorte: una sfortuna dietro l’altra, insomma.

Non va però messa da parte nemmeno la pista che porterebbe ad un grande colpo in attacco. I discorsi per il rinnovo di Vlahovic vanno avanti ma non viaggiano così spediti, senza contare che il serbo – reduce da un infortunio – non ha praticamente possibilità di rifiatare vista la mancanza di una vera alternativa. Milik non convince e così sono diversi i nomi cerchiati in rosso da Giuntoli per il ruolo di vice Vlahovic.

Juve, che mazzata: niente colpo dalla Premier

Uno in particolare, che fino a qualche ora fa era dato per sicuro partente da Manchester, sponda United, sembra però aver riscritto il suo futuro. E a questo punto difficilmente sarà alla Juventus, nell’immediato: parliamo di Joshua Zirkzee.

Il bomber olandese è arrivato all’Old Trafford la scorsa estate, per una cifra abbondantemente superiore ai 40 milioni di euro. E così, dopo che Juventus e soprattutto Milan avevano sondato il terreno per l’ex Bologna, la decisione fu presa: Zirkzee, accompagnato da corpose commissioni per il suo entourage, decise di provare una nuova grande avventura all’estero. Da mesi, visto lo scarso rendimento agli ordini di ten Hag prima e Amorim poi, si era parlato della concrea possibilità di un addio già nel mese di gennaio: la Juve, in tal senso, è sempre stata in primo piano.

L’idea di Giuntoli era quella di provare a strappare la punta classe 2001 in prestito, per poi discutere a fine stagione dei dettagli dell’eventuale permanenza definitiva a Torino di Zirkzee. Dopo, però, l’ultima doppietta del gioiello di Schiedam contro l’Everton in un fragoroso poker offerto dai ‘Red Devils’ nell’ultimo turno di Premier League, la situazione pare cambiata. Difficile l’addio, praticamente impossibile in prestito. E Amorim è evidentemente pronto a tenersi stretto fino a fine stagione il giovane attaccante olandese, con buona pace della Juventus.