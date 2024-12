Juve, sta succedendo davvero: “Lo so, ne sono sicuro”

Cosa sta succedendo alla Juve? Arriva l’annuncio che lascia tutti di sasso: “Lo so, ne sono sicuro”. I tifosi sono entusiasti e senza parole

La Juve non riesce proprio a svoltare, contro il Lecce è arrivato un altro pareggio, stavolta per 1-1, reso ancora più amaro dal gol incassato in pieno recupero. Naturalmente dietro a questa “pareggite” acuta in cui sembra essere piombata la squadra di Thiago Motta ci sono i tanti, troppi infortuni che sta avendo il club bianconero. Al “Via del Mare” se ne contavano addirittura nove di cui alcuni pesantissimi come Vlahovic. L’attacco è ancora spuntato e occorrono nuovi innesti.

Cristiano Giuntoli dovrà intervenire a partire da gennaio. Sta meditando come rinforzare la squadra e in accordo con Thiago Motta ha deciso di rinforzare prima di tutto la difesa. Attualmente la retroguardia è il reparto che ha bisogno di maggiori acquisti e verrà sicuramente potenziato alla riapertura delle trattative dopo i KO di Bremer e Cabal. Per il ruolo di vice-Vlahovic i discorsi verranno approfonditi più avanti.

Juve, arriva un clamoroso annuncio: “Lo so, ne sono sicuro”

Si vuole, prima di tutto, capire le condizioni di Arek Milik e quando quest’ultimo potrà effettivamente rientrare. Se il polacco non dovesse dare le rassicurazioni dovute, è chiaro che dovrà essere preso un altro attaccante. In ogni caso c’è un nome che negli ultimi giorni sta girando con insistenza per un possibile approdo a Torino: Joshua Zirkzee.

L’ex Bologna non si è adattato al meglio con il Manchester United (al netto della doppietta realizzata con l’Everton domenica scorsa) che potrebbe girarlo in prestito. La Juve ha bisogno di un attaccante e lì ci sarebbe l’allenatore che più di ogni altro lo ha valorizzato e lanciato: ritroverebbe Thiago Motta. L’operazione è gradita sia al club bianconero, sia ad allenatore che giocatore. C’è da convincere lo United oltre a capire le tempistiche: a gennaio o a giugno? Più probabile che si vada in quest’ultima direzione specialmente in caso di addio di Vlahovic, con l’olandese che potrebbe fare da sostituto.

Di questa operazione ne ha parlato il giornalista Emanuele Gamba ai microfono di JuveZone su calciomercato.it. Il collega ha lanciato una vera e propria bomba, dicendosi sicuro: “La Juve proverà a prendere Zirkzee, su questo non ci sono dubbi. Se poi ci riuscirà davvero e con quale formula è tutto da vedere“. Secondo il giornalista dipende anche dal rapporto che avrà con il nuovo allenatore dei “Red Devils” Amorim. “Se sarà messo sul mercato la Juve è una soluzione logica. Lo so, ne sono sicuro: il club bianconero sta lavorando per portare Joshua a Torino”.