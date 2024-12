Lutto devastante nel mondo del calcio italiano: non ce l’ha fatta

Una notizia sconvolgente e particolarmente drammatica ha lasciato esterrefatto il mondo del calcio: una scomparsa improvvisa.

Il 2024 non è stato un grande anno per il calcio italiano. Soprattutto per alcune notizie davvero devastanti e drammatiche che hanno sconvolto l’animo degli appassionati. Basti pensare ai tanti lutti avvenuti nel mondo del pallone: in questi ultimi 12 mesi abbiamo detto addio a vere e proprie leggende come Gigi Riva o Totò Schillaci, miti indimenticabili della Nazionale azzurra.

L’ultimo grande spavento si è segnalato domenica sera allo stadio Franchi di Firenze, quando Edoardo Bove ha accusato un improvviso malore in campo, durante il primo tempo del match di campionato Fiorentina-Inter. Il centrocampista viola, durante un momento di pausa della partita, si è accasciato a terra perdendo i sensi. La prontezza di compagni ed avversari in campo e l’arrivo tempestivo dei paramedici ha risolto la situazione.

Fortunatamente Bove sta molto meglio, nelle ultime ore ha ripreso conoscenza ed è vigile e sereno, avendola però scampata bella. Non è invece finita bene una situazione simile che ha riguardato un altro personaggio del mondo del calcio italiano, che ha perso la vita durante una partita della sua squadra, lasciando a bocca aperta e senza parole tutti i tifosi.

Malore in tribuna: muore lo storico dirigente durante la partita

L’episodio tragico è capitato in Friuli Venezia-Giulia, durante un match valido per il campionato di Serie D. Allo stadio di Carlino si disputava l’incontro tra i padroni di casa del Cjarlins Muzane e l’Adriese. A seguito di un forte ed improvviso malore, una persona in tribuna ha perso la vita, sotto gli occhi di tutti gli altri spettatori presenti.

La vittima è uno storico dirigente, ovvero Sante Longato, direttore generale dell’Adriese e personaggio molto stimato nel calcio regionale. L’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo sulle tribune dello stadio di Carlino, facendo intendere subito la gravità del malanno. Gli operatori sanitari sono intervenuti il prima possibile, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

Longato ha perso la vita per un attacco cardiaco fatale. Una figura di spicco per l’Adriese e per la comunità della zona, visto che dopo essere stato dirigente di impresa ha legato la sua carriera al club veneto per una decina di anni. Molto commovente il comunicato di cordoglio della sua stessa società, per ricordare con affetto l’impegno di Longato nel calcio dilettantistico.

“Figura storica e pilastro della nostra società, Sante Longato ha rappresentato un esempio di dedizione, passione e competenza. Per molti anni ha svolto il ruolo di Direttore Sportivo con straordinaria professionalità, diventando un punto di riferimento per tutto l’ambiente granata. Quest’anno aveva assunto l’incarico di Direttore Generale, continuando a offrire il suo prezioso contributo con la stessa determinazione e amore per questi colori. Sante era, prima di tutto, una persona dal cuore buono e gentile, sempre disponibile e attenta a ogni dettaglio. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti noi”.