Salta il primo acquisto di gennaio: la Juve non lo vuole

La dirigenza bianconera ora un nuovo obiettivo nel mirino: il primo nome della lista di mercato è stato bocciato e non lo vogliono più

In casa Juventus ci si sta cercando di riorganizzare in questi giorni post pareggio raccolto sul campo del Lecce, si è trattato di una partita che ha lasciato parecchio amaro in bocca a tutta la piazza bianconera e sono arrivate anche un po’ di critiche verso Thiago Motta e tutti i giocatori della rosa che non sono riusciti ad ottenere i tre punti contro un’avversaria che lotta per non retrocedere.

Il gol subito nei minuti di recupero per mano dell’ex milanista Ante Rebic ha costretto la Juve a perdere altro terreno dalla vetta della classifica di Serie A. Ora il distacco rispetto al Napoli capolista è aumentato fino a sei punti dopo le prime 14 giornate di campionato e una parte dei tifosi bianconeri sono un po’ amareggiati. Per la sessione di mercato di gennaio nel frattempo spuntano notizie fresche che rischiano di veder cambiare molto le carte in tavola sui rinforzi attesi da Motta.

Juventus, c’è la bocciatura: il primo obiettivo per gennaio salta e ora si passa ad un altro profilo

Da ormai diverse settimane tutti quanti nel mondo Juve sanno bene che la società a gennaio sarà chiamata ad intervenire sul mercato per offrire al suo allenatore dei rinforzi in varie zone del campo, specialmente in difesa dove c’è da fare i conti con i lunghi infortuni di Bremer e Cabal. In tal senso il direttore bianconero Cristiano Giuntoli e il suo allenatore Thiago Motta hanno stilato una lista di nomi che possono essere degli obiettivi importanti per la seconda parte di stagione.

A detta di Antonello Angelini, giornalista di Radio Radio, un nome che è uscito dall’elenco degli obiettivi è quello di Milan Skriniar. Il difensore centrale del PSG non è più infatti una prima scelta per la difesa juventina e le cause potrebbero essere sia di carattere tecnico che economico dato l’alto ingaggio di cui lo slovacco gode in Francia.

Secondo la medesima fonte, ora la Juventus starebbe invece osservando in Inghilterra il nuovo profilo per la difesa da integrare alla rosa durante il mercato invernale ma non viene svelato con esattezza il nome di questo nuovo obiettivo, almeno secondo quanto scritto dallo stesso Angelini sul suo profilo X.