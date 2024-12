Altri due big KO: a serio rischio per Juventus-Bologna

Altri due big KO: sarebbero già a serio rischio per Juventus-Bologna. I dettagli della situazione riguardo i due calciatori.

Il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe trovarsi in emergenza attacco per l’attesissima sfida di sabato contro la Juventus di Thiago Motta. Riccardo Orsolini e Dallinga, due pedine fondamentali del reparto offensivo rossoblù, sono infatti a rischio per il confronto dello Stadium.

La serata di Coppa Italia contro il Monza, valida per gli ottavi di finale, è stata dolce e amara per Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo ha siglato il gol del momentaneo 2-0 con un pregevole scavino su assist di Castro, ma subito dopo l’azione ha richiamato l’attenzione della panchina per un fastidio al flessore della coscia. Il giocatore è stato sostituito immediatamente per precauzione, lasciando il campo visibilmente preoccupato.

Bologna in emergenza: Orsolini e Dallinga a rischio contro la Juventus

Al termine della gara, lo staff medico del Bologna ha parlato di un problema muscolare da monitorare nei prossimi giorni. Orsolini sarà sottoposto a esami approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza contro la Juventus è attualmente in forte dubbio.

Non solo Orsolini: anche Dallinga, oggi assente nella sfida di Coppa, preoccupa Italiano. L’attaccante olandese, uno degli uomini chiave per il Bologna, è stato costretto alla tribuna per un trauma contusivo al polpaccio riportato durante l’ultima seduta di allenamento. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma la sua disponibilità per il match di sabato rimane incerta.

La possibile assenza contemporanea di Orsolini e Dallinga rappresenterebbe un duro colpo per il Bologna, chiamato a sfidare una Juventus reduce da una serie di risultati positivi in campionato. Italiano dovrà fare affidamento su alternative. La sfida con la Juventus sarà un banco di prova importante, ma molto dipenderà dalle condizioni dei due attaccanti. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se Italiano potrà contare sui suoi uomini migliori in una gara così delicata.