Fagioli porta il difensore con lo scambio: Italia-Francia, sola andata

Scambio in vista per la Juventus che potrebbe aver scelto il nuovo difensore: lo porta in Serie A Nicolò Fagioli.

L’ultima presenza da titolare è datata 27 ottobre, giocò dal primo minuto nel 4-4 contro l’Inter del primo derby d’Italia della stagione, per Nicolò Fagioli che non sembra più dentro al progetto tecnico della Juventus. Club che continua a pensare ad una sua possibile cessione già a gennaio.

Dopo il match con i nerazzurri, il regista della Nazionale ha giocato solo spezzoni di partita e ha anche collezionato due panchine consecutive, è la prima volta che succede in questa stagione. Insomma, ad oggi i presupposti per la separazione sembrano esserci davvero tutti. Addio alla Juve che, come se non bastasse, potrebbe essere incentivato anche dalla proposta di scambio.

Ai bianconeri serve un difensore in più e a centrocampo sono coperti, per questo Cristiano Giuntoli potrebbe spingere affinché l’operazione vada in porto. Il suo futuro sembra non essere più al club e questo può fare gola a diverse squadre, soprattutto alla Vecchia Signora che per arrivare a lui può mettere sul piatto il cartellino del giovane azzurro.

Calciomercato Juventus, scambio con Fagioli: scelto il difensore

In un primo momento Fagioli è sembrato incedibile ma poco tempo dopo la Juve pare abbia deciso di tornare sui propri passi. Anche perché ad aver messo gli occhi addosso al classe 2001 è stato il Marsiglia, club francese che potrebbe trovare l’accordo con la Juve inserendo nella trattativa un suo prezioso centrale. Secondo l’esperto di calciomercato, Luca Momblano, il nome seguito è quello di Leonardo Balerdi.

Difensore centrale argentino, di origini italiane, che secondo il giornalista avrebbe fatto il suo tempo in Ligue 1 e avrebbe espressamente chiesto alla società di andarsene. Gennaio può essere un momento buono per il Marsiglia che, tra l’altro, pare aver maturato un debole proprio per Fagioli. E siccome alla Juve servono difensori, ecco che lo scambio potrebbe presto andare in porto.

La Juve continua a valutare soluzioni in difesa ormai da settimane, praticamente da dopo l’infortunio di Bremer, e il nome dell’italoargentino può essere una pista da seguire. Belardi è un titolare nel Marsiglia ma sogna il salto di qualità, l’Italia sarebbe felice di abbracciarlo presto e la Juve continua a lavorare per capire se ci sono gli estremi per portarlo in Serie A. Ad oggi lo scambio sembra fattibile.