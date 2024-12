Juve, un’altra rivoluzione: Cristiano Giuntoli al capolinea

La Vecchia Signora tra campo e calciomercato con un occhio al prossimo futuro: Giuntoli a questo punto non è più al sicuro

Uno stop molto doloroso quello contro il Lecce, ancora non del tutto assimilato. Thiago Motta ha conquistato l’ennesimo pareggio di questo stagione, ma quello del ‘Via del Mare’ sa tanto di sconfitta: l’italo-brasiliano si prende tutte le colpe per la partita gettata al vento. I cambi, forse del tutto avventati, hanno impedito alla squadra di proseguire sui binari giusti fino all’ottenimento dei tre punti.

In tutto ciò permangono una serie di dubbi su diversi calciatori e da questo punto di vista il prossimo calciomercato invernale sarà a dir poco decisivo. Ci servirà una mini-rivoluzione in vari reparti, specialmente attacco e difesa, orfani entrambi di pedine importanti e di ricambi altrettanti decisivi per l’assetto della squadra.

Nel frattempo però, il malumore bianconero coinvolge anche Cristiano Giuntoli, il quale rimane sul banco degli imputati per una finestra di mercato estiva molto discutibile.

Juventus, Giuntoli in crisi come la Signora

Dall’ex direttore sportivo del Napoli i tifosi si aspettavano forse di più, forse quell’intuito che lo aveva contraddistinto nei suoi otto lunghi anni partenopei. E invece, malgrado un ottimo mercato estivo, almeno sulla carta, i tifosi gli contestano una serie di operazioni fin troppo onerose. Anzitutto, quella di Douglas Luiz, costato quasi 50 milioni di euro e fin qui delusione assoluta. E non centrano gli infortuni: in quelle poche uscite in cui ha preso parte, il brasiliano ha quasi sempre dimostrato di non essere ancora dentro i meccanismi bianconeri.

Oltre all’ex Aston Villa, non si può non menzionare il profilo di Teun Koopmeiners, altro colpo di mercato di cui si è parlato tanto e che finora ha deluso tutto l’ambiente. Da lui i tifosi si aspettavano molta più qualità in fase soprattutto offensiva. Quel centrocampista totale visto con Gasperini a Bergamo, a Torino non si è ancora visto.

Tirando le somme, Giuntoli in questo momento è in discussione per i quasi 180 milioni di euro spesi in estate che fino a questo momento non si sono tradotti in risultati sul campo. E sui social, c’è anche chi (salvo la conquista di qualche titolo) crede che l’ex Napoli possa essere già al capolinea, proprio per via della sua poca visione durante lo scorso mercato. Solo il tempo ci dirà se questo incredibile scenario possa realmente realizzarsi.