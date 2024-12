Juventus avvisata, altro che prestito: addio solo con la clausola

Calciomercato Juventus, i bianconeri avvisati: altro che prestito, per prenderlo a gennaio servono i 100 milioni di euro della clausola. Giuntoli gelato

Un avviso spedito alla Juventus che adesso dovrà capire se ci sono margini di manovra in qualche modo. Altrimenti farebbe bene Giuntoli a iniziare a pensare ad un altro colpo per il prossimo mese di gennaio.

E la sensazione, visto che si è espresso direttamente il presidente, che margini di manovra non ce ne siano. Certo, il calciomercato come sappiamo ha sempre regalato soprese e continuerà a farlo, ma pensare che dopo le parole di Rui Costa, massimo dirigente dei lusitani, si possa fare marcia indietro su Antonio Silva, questa volta, è una cosa che va oltre l’immaginazione. Sì, perché l’ex fantasista di Fiorentina e Milan nei giorni scorsi ha parlato appunto della possibilità di una cessione a gennaio del difensore che è nel mirino della Juventus. E non ha aperto le porte al prestito, come sperava Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Silva via solo con la clausola

“È un giocatore interessante, ma nella finestra di mercato di gennaio nessuno apre la partita, dovremo essere attenti e vigili in relazione a questa situazione”, ha spiegato Giuntoli a Sky Sport, durante il Gran Galà del Calcio. Quindi il nome di Silva c’è nella lista della Juventus. Peccato che A Bola, uno dei più importanti quotidiani portoghesi, ha rivelato che il Benfica non ha nessuna intenzione di mandarlo via a gennaio. Solamente in un modo il difensore potrebbe partire e diciamo che non è proprio economico.

Pagare la clausola rescissoria, e basta. La soluzione sarebbe questa, peccato che la stessa si dovrebbe aggirare secondo altre fonti portoghesi intorno ai 100milioni di euro. Una cifra enorme che di fatto chiude in maniera irreversibile la possibilità non solo di prendere Silva a gennaio ma anche di farci un pensierino in estate. Ovvio che poi, tra sette mesi, le cose potrebbero cambiare e quindi si potrebbe entrare in una vera e propria trattativa, ma per il momento, e quindi il mese prossimo, pensare a questo colpo appare abbastanza difficile. Sì, Giuntoli deve pensare ad altro.