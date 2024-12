Juventus e Inter, accordo UFFICIALE: regalo storico

Juventus e Inter, accordo UFFICIALE. Difficile trovare nel calcio una rivalità più ‘storica’ di quella che divide bianconeri e nerazzurri. Eppure…

Una rivalità che s’infiamma quotidianamente. Qualsiasi spunto è buono per scatenare battaglie dialettiche tra tifosi della Juventus e quelli dell’Inter. Periodicamente ci pensa il buon Massimo Moratti a gettare benzina sul fuoco rimembrando e riscrivendo, a modo suo, il 2006 e Calciopoli.

Soltanto pochi mesi fa, in occasione della vittoria del campionato da parte dell’Inter, che ha consegnato tricolore e doppia stella alla società guidata da Beppe Marotta, le parti si sono scontrate sul regolare conteggio degli scudetti ‘vinti sul campo’. Accanto ai ‘regolari’ 19 ecco ritornare in auge lo scudetto del 2006 assegnato all’Inter dall’allora commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi. Prospetto non propriamente imparziale per via della sua conclamata fede nerazzurra. Come il pomo della discordia che ha scatenato la Guerra di Troia, ecco lo scudetto ‘cartonato’ che ha infiammato ulteriormente una rivalità nata nella notte dei tempi…calcistici.

Juventus e Inter, accordo UFFICIALE: finalmente insieme su DAZN

Eppure dalla mitologia alla storia non mancano illustri esempi, se non proprio di riconciliazione, almeno di una condivisione di idee e progetti.

Date da segnare in rosso sul calendario calcistico 2025. Le già infinite stagioni del pallone in questa annata godranno di una nuova appendice. Il Mondiale per Club FIFA che si disputerà negli Stati Uniti avrà inizio il 15 giugno per terminare poi il 13 luglio. Una prima edizione che ha già incassato la sua buona dose di critiche per il fatto di essersi collocata al termine di una stagione già fitta di appuntamenti ufficiali. A rappresentare l’Italia ci saranno la Juventus e l’Inter. A trasmettere in chiaro tutte le emozioni delle 63 gare in calendario del Mondiale per Club 2025 sarà invece DAZN. La piattaforma streaming ha infatti raggiunto il prestigioso accordo con la FIFA. Denari che entrano nelle casse della casa mondiale del calcio e che in parte verranno poi distribuite alle 32 formazioni in campo. Juventus ed inter incluse.

Si parte da giovedì 5 dicembre 2024 con il sorteggio della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Appuntamento ovviamente su DAZN.