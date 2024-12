Juventus, infortunio al ginocchio e nuova tegola: esami immediati

Juventus, infortunio al ginocchio. Nuova tegola in casa bianconera. Sono già arrivati gli esami immediati: i dettagli della situazione.

Preoccupazione in casa Juventus Women per le condizioni di Estelle Cascarino, difensore francese infortunatasi durante la sfida tra Francia e Spagna, valida per la Nations League femminile. La giocatrice bianconera è rientrata oggi a Torino, dove verrà monitorata dallo staff medico del club.

Cascarino ha riportato un problema al ginocchio sinistro durante il match internazionale, destando immediata apprensione tra compagne e staff tecnico. L’entità dell’infortunio sarà valutata con maggiore precisione nella giornata di domani, quando la giocatrice si sottoporrà a una risonanza magnetica presso il centro medico della Juventus.

Juventus Women in emergenza: problema al ginocchio per Cascarino

In attesa degli esiti degli esami, cresce la preoccupazione per una possibile assenza della francese, che rappresenta un pilastro della retroguardia bianconera. La Juventus Women, attualmente impegnata nella corsa al vertice della Serie A e nelle competizioni internazionali, potrebbe dover fare a meno di Cascarino in una fase cruciale della stagione.

Lo staff tecnico e i tifosi attendono con ansia aggiornamenti sulle condizioni della giocatrice. Nel frattempo, la squadra bianconera si prepara ad affrontare i prossimi impegni con un occhio di riguardo alla gestione degli infortuni, fondamentale per mantenere competitività su tutti i fronti.

L’eventuale stop di Cascarino rappresenterebbe una perdita significativa per il reparto difensivo, ma lo staff medico bianconero è pronto a fare il massimo per garantire un recupero rapido e sicuro.