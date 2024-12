Kenan Yildiz a tutti i costi: la Juve può perdere il numero 10

Tutto da scrivere il futuro di Yildiz, divenuto l’oggetto del desiderio di un top team straniero. La Juventus riflette: possibile l’addio.

Non ci sono intoccabili in casa Juventus. La proprietà, infatti, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di comprimere al massimo le spese in questi mesi e raggiungere il pareggio di bilancio nel 2026. Un obiettivo che richiederà non soltanto la qualificazione alle prossime edizioni della Champions League ed un buon percorso al Mondiale per club ma anche la cessione di qualche top player attualmente in rosa. Tutt’altro che impossibile, in tal senso, la partenza di Kenan Yildiz.

Chiariamo: il turco viene considerato il presente ed il futuro della Vecchia Signora. Il talento più brillante, da coltivare e valorizzare al massimo. Nel caso in cui, però, sulla scrivania del manager dovesse giungere una proposta monstre, allora il quadro potrebbe cambiare. L’Arsenal, nei mesi scorsi, aveva provato a farsi avanti mettendo sul piatto “appena” 40 milioni. Cifra, questa, ritenuta ben al di sotto del reale valore del classe 2005 autore di 4 reti e 3 assist in 19 apparizioni complessive.

Ora invece, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Deutschland’ Florian Plettenberg, sulle tracce del numero 10 bianconero c’è il Manchester United in procinto di avviare una vera e propria rivoluzione tesa a soddisfare le richieste del neo allenatore Ruben Amorim. Il primo passo consisterà nel prendere un attaccante a lui gradito: i nomi sono quelli di Viktor Gjokeres e Victor Osimhen. I Red Devils, in seguito, proveranno ad ingaggiare un elemento offensivo di grande qualità capace di rendere maggiormente imprevedibile la manovra.

Mercato Juventus, Yildiz ai saluti: il numero 10 può andare via

Il casting è stato avviato e la scelta, alla fine, è ricaduta, proprio su Yildiz in virtù anche della sua capacità di ricoprire pure la posizione di trequartista centrale e dell’esperienza accumulato con la Nazionale turca. I contatti tra le società scatteranno a stretto giro di posta e tutto dipenderà dall’effettiva proposta che gli inglesi avanzeranno.

Giuntoli, in attesa di sedersi al tavolo delle trattative, a breve sarà chiamato a valutare il futuro di un altro degli attaccanti a disposizione di Thiago Motta. Parliamo di Dusan Vlahovic, con il quale non è stato ancora concordato il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. La Vecchia Signora auspica di arrivare presto alla fumata bianca tuttavia, in assenza di passi in avanti concreti, provvederà ad avviare subito le pratiche del divorzio. Work in progress alla Juve.