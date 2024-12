La prima volta di Bonucci, lo scatto svela la verità

La fotografia ha confermato tutto: per l’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, si è aperta una nuova esperienza inaspettata

La scorsa estate ha scelto di ritirarsi uno dei giocatori che tra alti, bassi e anche diverse polemiche, ha scritto pagine importanti della storia recente della Juventus essendo quasi sempre parte delle rose che hanno vinto tutto nel periodo d’oro bianconero sotto le gestioni di Conte, Allegri e Sarri. Si tratta di Leonardo Bonucci, difensore che si è ritirato la scorsa estate dopo aver vestito per tanti anni la maglia della Juve (ad eccezione della stagione 2017/18 nella quale andò al Milan).

L’ultima stagione da calciatore professionista Bonucci l’ha passata a metà tra Germania, con la divisa dell’Union Berlino – dove giocava assieme al terzino oggi nella Fiorentina Robin Gosens -, e Turchia militando per il Fenerbahce. Dopo un’ultima annata non certo esaltante per lui, l’ex difensore della Nazionale ha appeso gli scarpini al chiodo e ora sembra essere pronto ad intraprendere una nuova carriera. Sul suo profilo Instagram intanto ha fatto un annuncio a sorpresa.

Novità assoluta per Leonardo Bonucci: prima volta per lui e annuncio sui social

Dopo la fine della carriera da calciatore, oggi Bonucci di mestiere è un collaboratore nello staff di Bernardo Corradi, CT dell’Italia Under 20. Nonostante il ritiro però il difensore ex Juve dimostra ancora oggi di essere in perfetta forma dal punto di vista atletico e lo ha mostrato con delle foto inequivocabili pubblicate sul suo profilo Instagram personale, immagini che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Bonucci ha infatti corso la sua prima mezza maratona e lo ha fatto proprio a Torino insieme a molti altri atleti per quello che è stato uno degli eventi sportivi più attesi delle ultime settimane a livello di corse su strada. Questa mezza maratona torinese si è infatti svolta proprio tra le vie del centro città del capoluogo piemontese.

Per Bonucci è stata una prima nuova esperienza nell’ambito della corsa, una sua passione che adesso potrà cercare di coltivare maggiormente, se lo desidererà. Senza avere ancora tantissimi allenamenti e partite tutte le settimane come quando era in attività, qualora lo desiderasse adesso l’ex difensore della Nazionale potrà dedicarsi alle sue corse per altre mezze maratone, fatta eccezione per i momenti in cui sarà impegnato con la crescita dei giovani talenti del calcio dell’Italia U20.