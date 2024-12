Giuntoli se ne è innamorato: assalto in casa Lecce

La Juventus si prepara a pescare dalla Serie A. Nel mirino del direttore sportivo Giuntoli è finito un giocatore di proprietà del Lecce.

Proseguono ad ampio raggio le valutazioni della Juventus relative alla sessione invernale del mercato. I pesanti infortuni rimediati da Gleison Bremer e Juan Cabal hanno lasciato delle voragini nel reparto difensivo, che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli conta di sanare durante il mese di gennaio. Il casting per trovare l’adeguato sostituto del brasiliano è tuttora in corso: piace molto Antonio Silva ma il Benfica non lo lascerà andare via in prestito. Già Individuato, invece, l’erede del colombiano.

I riflettori, in tal senso, sono puntati su un esterno di proprietà del Lecce divenuto, a suon di ottime prestazioni, uno dei migliori prospetti del campionato. Parliamo di Patrick Dorgu, cresciuto a livello esponenziale in questi mesi ed autore di 3 reti in 13 apparizioni complessive. Un treno sulla corsia mancina, che unisce grande dinamismo e concretezza nell’area di rigore avversaria. Giuntoli, in occasione della sfida pareggiata domenica sera allo stadio “Via Del Mare”, ha avuto modo di osservarlo dal vivo e allacciare i primi contatti con la dirigenza giallorossa.

La Vecchia Signora, però, non è l’unica big della Serie A ad esserci iscritta alla corsa. Sulle tracce del classe 2004 (ormai stabilmente nel giro della Nazionale danese) c’è infatti anche il Napoli, attivatosi su input di Antonio Conte da sempre suo grande estimatore. Il tecnico, in particolare, vorrebbe avere a disposizione un cursore in grado di garantire maggiore spinta in avanti rispetto a Mathias Olivera (solo 2 assist in 14 gare) e a Leonardo Spinazzola (uno in 9) ed ha chiesto al club azzurro di provare a prendere proprio Dorgu.

Mercato Juventus, mirino puntato in casa Lecce: Giuntoli si è innamorato

Il futuro di Dorgu, di conseguenza, è tutto da scrivere. Il Lecce, dal canto suo, si prepara ad incassare una cifra notevole. Il contratto del giocatore scade nel 2029: la cessione, quindi, avverrà alle condizioni economiche imposte dai salentini, i quali puntano ad incamerare almeno 30 milioni dalla sua partenza. Una cifra, questa, che consentirà ai giallorossi di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza, considerando che per acquistarlo a titolo definitivo dal Nordsjaelland nel luglio 2023 erano serviti “appena” 200 mila euro.

Un’intuizione rivelatasi, un anno e mezzo dopo, vincente. Il duello tra la Juventus ed il Napoli scatterà a breve. Giuntoli, intanto, si è innamorato del talento di Dorgu ed è pronto a scommettere forte su di lui.