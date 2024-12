Juventus, chiamata irrinunciabile: accordo UFFICIALE

Juventus, chiamata irrinunciabile. E’ arrivato un altro accordo, non quello che si attende ormai da mesi e che sembra non dover arrivare mai.

“Aspettando Godot“, diceva l’Avvocato Gianni Agnelli in riferimento ad Alessandro Del Piero ed al suo lento recupero dopo il gravissimo infortunio patito ad Udine. Alla Continassa stanno ancora “Aspettando Godot” ma questa volta l’attesa non riguarda un giocatore infortunato. Anche se in questo momento vi sarebbe soltanto l’imbarazzo della scelta.

L’attesa in casa Juventus riguarda l’aspetto che più di tutti, in questa delicata fase storica, interessa la società bianconera: il bilancio. La ricerca del Main Sponsor prosegue senza, però, produrre risultati concreti. Almeno a quanto è dato sapere. L’addio alla sponsorizzazione ‘di famiglia’, Jeep, ha prodotto un vuoto nelle casse della Juventus pari a 40 milioni di euro. L’Amministratore delegato, Maurizio Scanavino ha confermato che vi sono diverse trattative in corso in stato avanzato e che, per la fine della stagione, la Juventus avrà lo sponsor di maglia. Nel frattempo…

Juventus, chiamata irrinunciabile, come non rispondere

In attesa del grande accordo alcuni più piccoli possono tamponare l’emorragia economica. E dopo l’accordo con Azimut, gruppo indipendente che opera nei campi dell’Asset Management, Wealth Management, Investment Banking e del Fintech, arriva l’ufficialità di un nuovo, prestigioso accordo. Il colosso delle Telecomunicazioni TIM entra in casa Juventus.

E’ la stessa società bianconera a renderlo noto attraverso un comunicato ufficiale che recita: “L’accordo prevede la presenza del logo TIM come Sleeve Sponsor sulle maglie della prima squadra femminile e della U20 maschile, oltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all’Allianz Stadium dalla prima squadra maschile; saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo bianconero”. Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations di Juventus, ha definito la Juventus e TIM due aziende che puntano all’eccellenza. Si può dire che TIM l’abbia ormai raggiunta. La Juventus, invece, ha imboccato una nuova strada per ritrovarla dopo averla smarrita da un po’. La speranza è che sia quella giusta.