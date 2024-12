Juventus, incubo girone di ferro: sorteggi Mondiali del Club – LIVE

Juventus, incubo girone di ferro. Occhi puntati sulle palline che decreteranno le avversarie dei bianconeri al Mondiale per Club FIFA 2025.

Giugno appare lontanissimo invece è adesso. Il Mondiale per Club FIFA, che si disputerà negli Stati Uniti a partire esattamente dal 15 giugno 2025, è già iniziato. Il sorteggio darà l’avvio ufficiale alla prima edizione del contestatissimo torneo che si concluderà poi quasi un mese dopo, il 13 luglio.

Appuntamento alle ore 19 italiane mentre a Miami, sede prescelta per il sorteggio, saranno le ore 13. La Juventus, così come l’Inter, sono state collocate in seconda fascia. A rappresentare la società bianconera a Miami vi sono Francesco Calvo (Managing Director Revenue & Institutional Relations) e l’ex locomotiva svizzera, Stephan Lichtsteiner. Di seguito le 32 partecipanti suddivise in 4 fasce:

FASCIA 1: Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania), PSG (Francia), Flamengo (Brasile), Palmeiras (Brasile), River Plate (Argentina), Fluminense (Brasile);

FASCIA 2: Chelsea (Inghilterra), Dortmund (Germania), Inter (Italia), Juventus (Italia), Porto (Portogallo), Atletico Madrid (Spagna), Benfica (Portogallo) e Salisburgo (Austria);

FASCIA 3: Al-Hilal (Arabia Saudita), Ulsan HD (Corea del Sud), Al Ahly (Arabia Saudita), Wydad AC (Marocco), Monterrey (Messico), Leon (Messico), Boca Juniors (Argentina), Botafogo (Brasile);

FASCIA 4: Urawa Reds (Giappone), Al Ain (Emirati Arabi), Esperance Tunis (Tunisia), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Pachuca (Messico), Seattle Sounders (Stati Uniti), Auckland City (Nuova Zelanda), Inter Miami (Stati Uniti).

Le avversarie della Juventus