La Juventus corre un rischio enorme: via a parametro zero

La Juventus rischia di perdere un campione a parametro zero: il rinnovo al momento non è così semplice da trovare. Grattacapo per Giuntoli

Una situazione che poteva essere prevista e che al momento sta tenendo in apprensione il ds bianconero. Bisogna trovare una soluzione per non scontentare tutte le parti in causa. Di certo anche il rendimento in campo deve crescere.

La Juventus di Giuntoli e Motta ancora non convince. La classifica non è così buona per quelle che erano le aspettative della vigilia. Un sesto posto a 6 punti dal Napoli capolista di Antonio Conte non può lasciare soddisfatti dirigenti e tifosi bianconeri e lo stesso allenatore, alle prese con molti infortuni. Chiaramente il potenziale della Vecchia Signora è stato intaccato di molto dopo le rotture dei legamenti crociati di Bremer e Cabal, le difficoltà di Nico Gonzalez, il mancato recupero di Milik e l’attuale stop anche di Vlahovic.

Presentarsi a Lecce, ancora una volta senza una punta centrale, ha portato all’ennesima gara con poca produzione offensiva. Alla fine un solo gol all’attivo (innescato da Cambiaso e dalla deviazione di Gaspar) e un pareggio al Via del Mare che lascia l’amaro in bocca. Invertire la rotta sarà forse possibile a gennaio, quando arriveranno dei rinforzi doverosi sul mercato. I 200 milioni investiti in estate non sono bastati a coprire tutte le falle. Almeno un difensore e un attaccante dovranno affacciarsi alla Continassa.

Vlahovic via a parametro zero: la previsione di Moggi

A parlare della situazione di Vlahovic, alle prese con problemi muscolari e difficoltà tecniche, è stato Luciano Moggi, uno che in casa Juventus ha dettato legge per anni.

Intervistato nel corso della 9° puntata di ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it, l’ex ds bianconero ha dichiarato: “Penso che Vlahovic può andare via a parametro zero. La Juve credo stia lavorando quanto meno per il rinnovo, anche se resta abbastanza complicato visto l’ingaggio che gli hanno dato in passato e che cresce a dismisura di anno in anno”. Secondo Moggi la Juve proverà a rivedere le cifre dell’ingaggio, magari spalmandolo, per renderlo anche più appetibile sul mercato, perché con questi parametri sarebbe difficile da vendere. Vedremo però se il piano potrà funzionare.

Per il momento serve intanto un vice Vlahovic a gennaio, poi qualora dovesse essere ceduto (non a parametro zero) anche il bomber serbo, in estate si darebbe vita ad un’altra rivoluzione.