La rivelazione di Tacconi fa scoppiare in lacrime i tifosi

Parole dolorose quelle regalate dall’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, durante l’ultimo evento al quale ha partecipato.

Oggi l’ex portiere della Juventus è tornato ad una parvenza di normalità, il peggio sembra passato nella vita di Stefano Tacconi che ha personalmente dichiarato di stare bene. Tifosi, amici e soprattutto parenti hanno temuto il peggio dopo l’incidente ma, come si dice in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene.

La paura è stata tanta ma in questo momento lo spavento dei giorni peggiori appare soprattutto come un ricordo. Ricordo che non sembra però destinato a svanire facilmente, in questo momento c’è qualcosa del passato che continua a tormentare l’ex numero uno bianconero. Era l’aprile del 2022 quando Tacconi fu portato d’urgenza in ospedale.

A colpirlo fu un’ischemia celebrale che ha costretto il campione a rimanere al letto, questo ha cambiato non solo la sua vita ma anche quella di chi gli è rimasto attorno per tutto il tempo necessario. Ancora lacrime per Tacconi, e per le persone a lui vicine, che ha ammesso di portarsi ancora dentro questa sua lunga battaglia. Ci sono almeno un paio di episodi che proprio non riesce superare.

Tacconi lascia tutti senza parole, dichiarazioni da brividi dell’ex Juventus

La convalescenza è stata lunga e in questo periodo se ne sono andati anche alcuni suoi ex compagni di squadra. Inutile dire che il dolore di Tacconi è stato tanto quando ha appreso della scomparsa di due grandissimi amici e colleghi. “Ascolto ancora gli audio che Schillaci mi mandava mentre ero in coma” ha ammesso l’ex portiere mentre presentava il suo libro intitolato “L’arte di parare“.

Insomma, essere sopravvissuto alla sua personale battaglia è un traguardo che nessuno potrà portargli via. Peccato, però, che alcuni suoi amici non abbiano potuto dire lo stesso. Totò Schillaci si è spento lo scorso settembre dopo che da tempo combatteva contro una lunga malattia. Situazione che a molti a ricordato quella di Gianluca Vialli.

Altro ex compagno di squadra che Tacconi ha voluto ricordare durante l’ultimo evento che lo ha visto protagonista. “Anche Vialli mi dava forza” ha poi aggiunto l’ex Juve che ha ricordato il bomber con grande sentimento. Nonostante anche Vialli e Schillaci stessero male, hanno comunque trovato la forza e il tempo di supportare il loro amico e questo lui non potrà davvero mai dimenticarlo. Il rammarico rimane visto che non è riuscito a fare altrettanto per loro.