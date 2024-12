Napoli ancora tradito, torna da Giuntoli dopo due anni e mezzo

Gennaio di affari last minute per la Juventus che con Cristiano Giuntoli sta valutando il prossimo colpo: arriva dal Napoli.

Come lo ha costruito, può smantellarlo. Obiettivo andare a pescare dal Napoli, tra giocatori vecchi e nuovi, per il direttore sportivo della Juventus che continua a monitorare i suoi ex pupilli. Cristiano Giuntoli è alla ricerca di rinforzi per rendere i bianconeri ancora più competitivi e le future scelte potrebbero ricadere su nomi che conosce già piuttosto bene.

Se c’è un profilo che sta facendo impazzire i tifosi è senz’altro quello di Victor Osimhen. Se Dusan Vlahovic rimarrà oppure no importa relativamente, la cosa certa è che la Juve necessità di una coperta un po’ più lunga in attacco e la grande suggestione è quella del bomber campione d’Italia. Il Napoli lo ha messo in vendita, la richiesta si è abbassata a 75 milioni di euro, ma al momento mancano ancora acquirenti.

Oltre a lui, in tempi non sospetti, la Vecchia Signora aveva anche puntato a Giovanni Di Lorenzo ma senza riuscire a chiudere il colpo. Alla fine Antonio Conte è riuscito a convincere i suoi e gli sforzi stanno ripagando, il primo posto in classifica parlo chiaro. In futuro, però, Giuntoli riserverà al suo ex Napoli uno smacco bello e buono.

Calciomercato Juventus, Giuntoli richiama il suo pupillo: operazione low cost

Soprattutto se dovesse andare a pescare un nome dal passato. L’ultima suggestione di calciomercato per la Juventus si chiama Kalidou Koulibaly, finito fuori rosa in Arabia Saudita e tentato dal ritorno in Europa. L’Al-Hilal ha da poco fatto una scelta e ha deciso di reinserire Neymar in lista dopo il lungo infortunio, al suo posto è stato escluso proprio l’ex centrale azzurro.

Avventura felice per il senegalese che in Saudi Pro League si è tolto certamente le sue soddisfazioni, soprattutto economiche, ma che vorrebbe fare in tempo a concedersi un ultima avventura ai migliori livello. E chi può fornirgliela se non il suo ex DS? Ma c’è un problema: Koulibaly non rispetta i parametri della nuova Juventus, fatta di giovani calciatori e soprattutto di ingaggi contenuti.

Tuttavia, l’ipotesi Koulibaly alla Juve non è ancora del tutto da scartare. Giuntoli si tiene stretto il suo nome e valuta la possibilità di ingaggiarlo, a costo praticamente nullo, fino a fine stagione. Per i pochi mesi che restano il suo stipendio non sarebbe nemmeno così gravoso. La Juve valuta e studia anche altri profili consapevole che il classe 1991 rimane una possibilità.