Osimhen alla Juventus, smacco totale: pagano subito la clausola

Osimhen alla Juventus, smacco totale. Gennaio si avvicina e ritornano vecchie-nuove suggestioni in ottica Juventus. Come il bomber nigeriano.

E’ tornato ad allenarsi Dusan Vlahovic e questo ha riportato il sorriso in casa Juventus. In questo momento un ritorno da un infortunio è visto alla Continassa come una vittoria. Una vittoria che, però, dal campo, manca da troppo tempo sui tabellini bianconeri.

Il possibile rientro dell’attaccante serbo costituirà un’arma in più per affrontare il Bologna nel prossimo turno di campionato. Il pensiero, però, vola più avanti, a gennaio ed anche più in là, alla prossima stagione. Cristiano Giuntoli sa che il reparto offensivo della Juventus sarà destinato ad una profonda ristrutturazione, progetto non attuato durante la scorsa estate. I nomi che circolano attorno alla Juventus, in tema di attaccanti, sono un po’ sempre gli stessi e con un direttore tecnico ex direttore sportivo del Napoli campione d’Italia la suggestione Victor Osimhen spunta quasi spontaneamente.

Osimhen alla Juventus non si farà. Andrà al PSG

Una suggestione quasi naturale che si riaccende nel momento in cui rmcsport.bfmtv.com ha rilanciato il nome di Victor Osimhen in ottica mercato.

Il PSG è pronto a cogliere le opportunità che il mercato proporrà, o potrebbe proporre. Il club parigino è alla ricerca di un attaccante e l’idea del centravanti nigeriano, Victor Osimhen, di proprietà del Napoli, ma ora in prestito in Turchia, al Galatasaray, attrae. Secondo Daniel Riolo, il PSG è fortemente interessato al centravanti del Napoli tricolore. Osimhen sta vivendo un’altra stagione importante in terra turca, 35 presenze con 21 gol, e questo non ha certo fatto abbassare la sua valutazione. Il Napoli stima il suo attaccante 75 milioni di euro. Cifra che la Juventus difficilmente potrebbe permettersi di pagare. Se poi si considera che dall’altra parte del tavolo si troverebbero Giovanni Manna e, soprattutto, Aurelio De Laurentiis, la trattativa è difficile che possa soltanto avviarsi.