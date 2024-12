Soffiano il bomber alla Juve: offerta a titolo definitivo

Soffiano il bomber alla Juve. Il non felice momento della formazione bianconera sembra essere confermato da alcune indiscrezioni di mercato.

La Continassa è il punto di riferimento, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta gli obiettivi principali. In questo momento la Juventus è sotto scacco della critica.

La pareggite acuta che sembra affliggere la formazione bianconera, unita a scelte ‘discutibili’ del tecnico italo argentino, sono sotto la lente d’ingrandimento degli addetti ai lavori. Qualcuno tenta, quasi disparatamente, di attenuare i toni che i più, invece, tendono ad alzare. Il mercato estivo della Juventus, le scelte quasi estreme del direttore tecnico ed un investimento a tre cifre sono sul banco degli imputati. E sembra che la sentenza di condanna nei confronti della Juventus sia già stata emessa, soltanto ad un terzo della stagione. Un mercato estivo già dichiarato come fallimentare o, al massimo, poco illuminato ed una nuova sessione alle porte che dovrebbe completare l’opera estiva e/o porre immediato rimedio alla stessa.

Soffiano il bomber alla Juve. Evan Ferguson va in Premier League

Cristiano Giuntoli ha ‘svelato’ l’obiettivo della Juventus. Entrare nelle prime quattro posizioni utili per acquisire, nuovamente, la vitale Champions League. Obiettivo che non esalta certo i tifosi ma che, in questo momento non esaltante, appare come il più realistico.

E mentre il mercato di gennaio fa il conto alla rovescia prima di aprire i battenti, la Juventus restringe la cerchia dei possibili obiettivi, tra difesa ed attacco. Il fronte offensivo bianconero vive nella totale incertezza riguardante il futuro di Dusan Vlahovic e nell’attesa del pieno recupero di Arek Milik. Giuntoli prova a guardare un po’ più in là, al talento più inseguito della Premier League: Evan Ferguson, classe 2004, attaccante del Brighton e della nazionale irlandese. Un profilo che è in cima alla lista del direttore tecnico bianconero, ma non soltanto sulla sua. La conferma arriva da Football Insider che scrive come: “Il Nottingham Forest sta preparando un’offerta definitiva per Evan Ferguson a gennaio“. Anche il Fulham ed il Leicester City sono interessati a prendere in prestito il talento irlandese. Evan Ferguson intende lasciare il Brighton, ma il club inglese ascolterà offerte soltanto per l’acquisizione a titolo definitivo. Al momento non la migliore condizione per la Juventus.