Inter-Juventus ai titoli di coda: stanno chiudendo l’affare

ai titoli di coda. Adesso stanno per chiudere l'operazione. Tutti i dettagli della situazione in dettaglio.

Il Barcellona continua a lavorare per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Ieri, secondo quanto riportato da JijantesFC, si è svolto un incontro cruciale tra Deco, direttore sportivo del club catalano, Jonathan Tah e il suo agente a Leverkusen.

L’esito del vertice è stato molto positivo, consolidando ulteriormente i buoni rapporti tra le parti. Il Barça insegue il difensore tedesco da tempo, e questa armonia potrebbe rivelarsi decisiva. Nonostante ciò, le trattative non sono ancora chiuse al 100%, restano dei dettagli da definire prima di arrivare alla fumata bianca.

Il Barcellona chiude per Tah

Un elemento chiave nella trattativa potrebbe essere il ruolo di Hansi Flick, che ha sempre stimato Tah e potrebbe favorire il suo passaggio al Barcellona. Intanto, altre big europee, tra cui il Bayern Monaco, monitorano attentamente la situazione, pronte a inserirsi qualora ci fossero intoppi.

Il contratto di Jonathan Tah con il Bayer Leverkusen scade a giugno, un fattore che rende l’operazione ancora più interessante per le pretendenti. Con il mercato invernale alle porte, il Barça sembra avere un vantaggio, ma la concorrenza non si farà trovare impreparata.

La situazione di Jonathan Tah si sta delineando come uno dei possibili scenari più interessanti del mercato invernale e, se non dovessero emergere accordi definitivi entro gennaio, sarà ancor più centrale nel mercato estivo. Il difensore tedesco, forte fisicamente e dotato di un’ottima visione di gioco, rappresenta un profilo ideale per il Barcellona, che cerca di colmare lacune difensive e trovare un sostituto a lungo termine per i veterani della retroguardia. Il fatto che il contratto di Tah scada a giugno rende la trattativa particolarmente vantaggiosa per il club blaugrana. A partire dal prossimo gennaio, infatti, il giocatore sarà libero di firmare un pre-contratto con qualsiasi squadra, condizione che spinge il Bayer Leverkusen a valutare una cessione immediata per evitare di perderlo a parametro zero. In sintesi, il Barcellona sembra essere in vantaggio nella corsa a Jonathan Tah, ma la concorrenza è forte, e le prossime settimane saranno decisive per capire se i blaugrana riusciranno a chiudere l’affare. L’armonia tra le parti è un segnale positivo, ma il tempo stringe, e i rivali non staranno a guardare.