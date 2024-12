La Juve non perde tempo e chiude subito il colpo: Milan battuto

La Juventus ha messo gli occhi su un giocatore seguito anche dal Milan. Giuntoli prepara il blitz ai danni dei rossoneri.

Almeno un paio di difensori, in grado di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer e Juan Cabal. Poi un attaccante, capace di fornire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik (ancora incerti i suoi tempi di recupero). Ma non solo. La Juventus, durante la sessione invernale del mercato, non esclude di portare a Torino anche un centrocampista di sostanza. Tutto dipenderà dal destino di Nicolò Fagioli, scivolato indietro nelle gerarchie di Thiago Motta.

Il 23enne ha vissuto la sua serata di gloria lo scorso 2 ottobre, offrendo una prestazione monstre contro il Lipsia: regia perfetta e passaggi illuminanti, che hanno dato il là alla rimonta ai danni dei tedeschi. Da quel momento in poi, però, la sua stella si è esclissata. A causa dei rientri in pianta stabile di Teun Koopmeiners e di Khephren Thuram, il classe 2001 è finito in panchina e, quando è stato chiamato in causa, non ha soddisfatto le aspettative del proprio allenatore.

Il rapporto tra i due pare essersi incrinato e, di conseguenza, la Vecchia Signora lo ha inserito nell’elenco dei giocatori cedibili. Tante le manifestazioni d’interesse giunte sulla scrivania di Cristiano Giuntoli: il primo a muoversi è stato il Paris Saint Germain, con cui il manager aveva iniziato a discutere di un eventuale scambio (in seguito tramontato) con Milan Skriniar. Ora, invece, in pole position c’è il Marsiglia secondo in Ligue 1, dove Fagioli ritroverebbe Adrien Rabiot. La Juve, tramite la partenza del centrocampista, conta di incamerare tra i 25 e i 30 milioni. Già trovato, intanto, l’erede.

Mercato Juventus, Giuntoli pronto al blitz: battuto il Milan

Il nome, rivelato da ‘Tuttosport’, è quello di Morten Frendrup del Genoa. Un elemento versatile e poliedrico, abile sia in fase difensiva che nella finalizzazione della manovra (una rete finora, 2 e 6 assist nella passata stagione). Il Genoa vorrebbe trattenerlo, in virtù della sua importanza nello scacchiere tattico di Patrick Vieira, tuttavia le due società hanno un ottimo legame e, a breve, si confronteranno per verificare la fattibilità dell’operazione.

Giuntoli, in tal senso, conta di anticipare i tempi così da battere la concorrenza del Milan, da tempo sulle tracce del 23enne danese. Fagioli finanzierà la nuova rivoluzione in casa bianconera. Sarà un gennaio quanto mai intenso per la Juve, intenzionata a lottare fino alla fine per un posto al sole.