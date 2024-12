La Juve vuole convincere il Bologna: proposto lo scambio

La partita tra Juventus e Bologna potrebbe rappresentare un’occasione per parlare di calciomercato con i bianconeri che hanno messo nel mirino un calciatore rossoblu.

Sabato 7 dicembre, alle ore 18:00, prenderà il via la partita tra Juventus e Bologna con le due squadre a caccia di punti per cercare di restare in lotta per i propri obiettivi.

La dirigenza della Juventus cercherà di sfruttare la sfida anche per quello che riguarda il mercato con i bianconeri che potrebbero dare l’assalto ad un giocatore dei rossoblu che da tempo è sul taccuino di Cristiano Giuntoli. L’esperienza di Thiago Motta sulla panchina del Bologna ha portato la Juventus a guardare con interesse a quelli che sono i migliori calciatori ora a disposizione di Vincenzo Italiano e già a gennaio ci potrebbero essere i primi affari tra le due parti.

Nuova idea di calciomercato per la Juventus: scambio con il Bologna

Uno dei nomi più caldi per quello che riguarda il mercato in casa Juventus è quello di Lewis Ferguson. Tornato a pieno regime dopo il lungo infortunio che lo ha colpito, lo scozzese resta uno dei pallini di Thiago Motta che lo vorrebbe portare in bianconero a partire dalla prossima estate.

Nelle scorse settimane è giunto il rinnovo di contratto del centrocampista scozzese con il Bologna legandosi ai rossoblu fino al giugno del 2028 con conseguente aumento dell’ingaggio. Il calciatore viene valutato tra i 25 ed i 30 milioni di euro dalla società di Joey Saputo e la Juventus vorrebbe provare ad abbassare le richieste degli emiliani con uno scambio.

La volontà dei bianconeri è quella di proporre al Bologna da subito il cartellino di Arthur, fuori dai piani tecnici di Thiago Motta ma che Vincenzo Italiano conosce bene avendolo avuto a disposizione durante la sua avventura a Firenze. Il brasiliano piace all’allenatore del Bologna ma c’è un problema ingaggio con lo stipendio dell’ex calciatore del Barcellona che risulta essere troppo alto per le casse dei rossoblu.

La Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto anche il cartellino di Samuel Mbangula, esterno d’attacco classe 2004 che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi salvo poi perdere il posto una volta tornato dall’infortunio Conceicao. Il belga piace in casa Bologna con i rossoblu che potrebbero assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione quando Iling-Junior farà ritorno all’Aston Villa per la fine del prestito.