Non si vede da 70 giorni: infortunio più grave del previsto

Non si vede da 70 giorni: l’infortunio sembra essere più grave del previsto, non si sa ancora quando rientrerà. Tifosi e allenatore in ansia

La stagione 2024/25 non è nata sotto una buona stella per la Juventus. Diversi gli infortuni che stanno falcidiando la rosa a disposizione di Thiago Motta. I risultati che non girano sono anche colpa di questa emergenza improvvisa con il quale si è dovuto fare i conti.

Cristiano Giuntoli a gennaio sarà costretto a tornare sul mercato per rinforzare quei reparti che vedono giocatori aver concluso anzitempo la loro stagione come ad esempio la difesa dove ci sono i casi più gravi di Bremer e Cabal. Ma anche l’attacco non è immune da problemi, tutt’altro. Basti pensare alla situazione relativa al vice-Vlahovic. L’attaccante serbo, appena rientrato in gruppo, non ha un sostituto all’altezza considerando che Milik fin qui non si è mai visto. Urge fare approfondimenti in vista di gennaio. Ma i problemi misteriosi nel reparto avanzato non riguardano solo il polacco.

L’infortunio è un mistero: stop lungo, le ultime

Da qualche tempo si è fermato un altro pezzo da novanta dell’ultima campagna acquisti e di cui ancora non si intravede il ritorno. Probabilmente la società contava su di lui. All’occorrenza, come punta adattata in caso di assenza in contemporanea di Vlahovic e Milik. Il caso ha però voluto che a fermarsi fosse anche lui, Nico Gonzalez.

Le sorti dell’ex Fiorentina, fiore all’occhiello dei nuovi acquisti arrivati ad agosto, sono un mistero. È finito KO, al pari di Bremer, durante il match contro il Lipsia e per lui si parlava di poche settimane di stop, giusto un paio. Per la precisione la diagnosi esatta, dopo gli esami, da comunicato recitava di “una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra“. Un problema muscolare risolvibile in poco tempo. Invece sono passati più di due mesi e il giocatore non è ancora rientrato. Sembra che senta ancora dolore. A questo punto la domanda principale è quando potrà recuperare?

Una situazione difficile da prevedere. È chiaro, comunque, che il problema dovrebbe essere risolvibile entro poco tempo altrimenti ci sarebbe qualcosa che non quadra. Fin qui ha saltato diversi big match come quelli con Lazio, Inter e Milan, per non parlare di ben tre gare della Champions League. Niente da fare nemmeno per sabato, con il Bologna non ci sarà. Lo staff bianconero conta di rimetterlo in sosta per metà dicembre, a circa 70 giorni dal problema. Possibile una convocazione per il big match contro il Manchester City o per quello successivo contro il Venezia.