‘Scambio’ a gennaio: la Juventus ha fatto bingo

‘Scambio’ a gennaio. Che le vie del mercato siano infinite non è una novità. Non è lo è nemmeno la volontà della Juve di esserne protagonista.

Thiago Motta contro il suo ‘dorato’ passato con il quale, in verità, si è lasciato non nella maniera migliore possibile. Bologna, e i bolognesi, non hanno mai amato la Juventus e fin qui non si mostra molta originalità rispetto al resto dei non-tifosi bianconeri.

Quanto accaduto fin da gennaio scorso, ovvero la corte serrata di Cristiano Giuntoli all’allora tecnico felsineo, ha reso i rapporti, se possibile, ancor più tesi. Sabato pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, all’Allianz Stadium arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano. Una gara dal sapore particolare per il tecnico italo brasiliano. Una sfida dove vi è un solo risultato utile: la vittoria. Il campionato si avvicina al giro di boa ed in classifica la Juventus ha fin troppe formazioni davanti.

‘Scambio’ a gennaio. Il ‘miracolo’ di Giuntoli

L’inverno sarà caldissimo per la Juventus fra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana. Nella speranza che il JMedical inizi a svuotare l’infermeria facendo uscire buona parte dei numerosi infortunati, il mercato di gennaio può fare da ‘stampella’ alla formazione bianconera.

La Juventus è la società più attesa a gennaio per cui non stupiscono le millanta voci di probabili trattative e possibili chiusure. L’ultima, in ordine cronologico, la fornisce Marco El Rawi che su X ci fa sapere come la Juventus sia sulle tracce di Antonio Silva, classe 2003, difensore del Benfica e della nazionale portoghese. L’arrivo di Antonio Silva a Torino potrebbe spalancare le porte all’approdo al Benfica del centrocampista brasiliano Arthur Melo, in un’operazione comunque slegata da quella del giovane difensore. Un uno-due perfetto di Cristiano Giuntoli che assicurerebbe alla Juventus un giovane difensore di grandi prospettive e l’affrancherebbe di un profilo fuori da sempre dal progetto tecnico di Thiago Motta e con in più un oneroso ingaggio ormai insostenibile per l’attuale società bianconera.