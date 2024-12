Thiago Motta può esultare: arriva il campione d’Europa in difesa

Thiago Motta può concedersi un sorriso per un colpo importante sul mercato di gennaio: in arrivo per la difesa c’è un campione d’Europa

Il tecnico bianconero ha bisogno di un centrale per ovviare alle assenze prolungate di Bremer e Cabal. I due sudamericani saranno assenti sino al termine della stagione per i rispettivi problemi al ginocchio. Giuntoli ha deciso di intervenire con forza in difesa.

La Juventus ha bisogno di un di difensore per migliorare la sua completezza di rosa in questo momento delicato della stagione. Cabal e Bremer pesano e le loro assenze non possono essere trascurate in questo momento. Giuntoli ha studiato in modo dettagliato il mercato e sta cercando un paio di nomi che possono fare al caso di Motta. Kalulu, Gatti e Danilo non possono bastare per coprire tre competizioni importanti. Urge un intervento e anche di sostanza, soprattutto a sinistra, dove Cambiaso è costretto agli straordinari. Jonas Rouhi, giovane svedese è stato aggiunto in pianta stabile alla prima squadra, ma non offre garanzie.

Per allungare la panchina e magari offrire un nome adeguato al livello Champions League, la Juventus sta pensando per la fascia sinistra a Emerson Palmieri, attualmente al West Ham, con un passato in Serie A con la maglia di Roma e Palermo, oltre ai passaggi nel Chelsea e nel Lione.

Emerson è stato uno dei punti forti della Nazionale di Roberto Mancini, campione d’Europa nel 2021 come alternativa a Leonardo Spinazzola. Nel Chelsea ha vinto anche la Champions League nel 2021, prima di lasciare il club londinese per accasarsi al Lione. Attualmente milita nel West Ham di Lopetegui, che lo sta schierando da titolare spesso. L’italo-brasiliano è un classe ’94 e ancora ha diversi anni davanti a buoni livelli.

Giuntoli vorrebbe portarlo subito a gennaio alla Continassa, cercando di coprire il buco aperto sulla fascia sinistra. L’ex Roma è perfetto per una difesa a 4, garantendo sia buona tecnica che un’ottima corsa. La cifra per convincere gli Hammers si aggira attorno 12 milioni di euro, considerando anche il contratto in scadenza nel 2026. Margine di trattativa c’è, con il possibile inserimento di qualche contropartita o provando a strappare un prestito con diritto di riscatto poi a giugno. La cosa più importante per Motta è ritrovarsi subito con dei rinforzi per l’inizio del nuovo anno.