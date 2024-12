E’ già ufficiale: la Juve ha chiuso il primo colpo

Ora è ufficiale in casa Juve: i bianconeri hanno chiuso il primo colpo in entrata, affare fatto per la felicità dei tifosi. Ecco tutti i dettagli

La Juventus è sempre sul pezzo, pronta ad approfittare di tutte le situazioni che il mercato offre. A gennaio, come ben noto, i bianconeri dovranno rinforzare la propria rosa con diversi innesti per far fronte alla difficile situazione che si è venuta a creare con i tanti giocatori infortunati. Da Cabal a Bremer e quindi la difesa, passando per il vice-Vlahovic, sono diversi i ruoli da potenziare. Cristiano Giuntoli è alla ricerca dei colpi giusti.

Sono diversi i nomi in orbita del club bianconero. Non sarà facile perché bisogna trovare, per il ruolo di centrale, un giocatore pronto, di spessore, che abbia esperienza a livello internazionale ma che al tempo stesso non costi troppo alle casse dei piemontesi. Inoltre c’è da capire se Arek Milik darà le giuste garanzie, altrimenti si dovrà prendere necessariamente anche un attaccante. Al momento la priorità è il difensore, su questo sono stati chiari sia Thiago Motta che Giuntoli.

Juve, arriva il primo affare: colpo chiuso, è ufficiale

Intanto la Juve ha chiuso il primo colpo, con tanto di ufficialità arrivata, per la gioia dei tifosi, direttamente sui canali bianconeri tramite un comunicato. L’accordo sul nuovo contratto è biennale. Non ci sono più dubbi sulla partnership siglata, quella con la TIM.

“Juventus e TIM annunciano una nuova partnership biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Premium Partner del club. L’accordo prevede la presenza del logo TIM come Sleeve Sponsor sulle maglie della prima squadra femminile e della U20 maschile, oltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all’Allianz Stadium dalla prima squadra maschile; saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo bianconero”, si legge sulla nota apparsa sul sito ufficiale della Juve. Lo slogan scelto dalla TIM “la forza delle connessioni” è alla base della partnership e si basa sui momenti da vivere insieme con famiglia o amici grazie agli eventi sportivi.

Nel comunicato si leggono anche le considerazioni di Francesco Calvo, dirigente della Juventus e di Andrea Rossini, Chief Consumer di TIM. Quest’ultimo ha asserito “siamo particolarmente orgogliosi della partnership, una nuova collaborazione in linea con i valori dello sport che non divide ma unisce”. Mentre il Managing Director Revenue & Institutional Relations bianconero ha posto l’accento su come le due aziende siano molto simili: “Ponendosi obiettivi ambiziosi e innovativi”.