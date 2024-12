Oggi allo Stadium si disputerà una sfida decisamente importante per il campionato di Serie A, ecco le formazioni di Juventus-Bologna.

Oggi pomeriggio, all’Allianz Stadium, andrà in scena una partita dall’alto valore simbolico e sportivo: Juventus-Bologna. Un incontro che si preannuncia ricco di emozioni, non solo per l’importanza dei punti in palio, ma soprattutto per il legame speciale che unisce l’attuale allenatore bianconero, Thiago Motta, alla sua ex squadra, il Bologna.

Per Motta, questa partita rappresenta molto più di una semplice sfida di campionato. Proprio con il Bologna, il tecnico italo-brasiliano ha vissuto una delle sue esperienze più significative in panchina, riuscendo ad ottenere la qualificazione in Champions League nella stagione precedente. Ora, alla guida della Juventus, Motta punta a consolidare il percorso di crescita della squadra, che ha trovato continuità e risultati nelle ultime settimane.

Juventus-Bologna: le formazioni ufficiali

La Juventus si presenta a questo appuntamento con alcuni ritorni importanti, come il perno dell’attacco, il bomber serbo Dusan Vlahovic. I rossoblù arrivano a Torino dopo una serie di prestazioni altalenanti, ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. La squadra di Italiano è nota per il suo calcio propositivo e dinamico, un’impronta che potrebbe creare problemi alla Juventus, soprattutto nelle transizioni veloci.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Conceicao; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Indisponibili: Bremer, Cabal, Douglas Luiz, McKennie, Milik, Nico Gonzalez.

Squalificati: nessuno.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumì, Beukema, De Silvestri; Pobega, Freuler; Karlsson, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano. (da confermare)

Indisponibili: Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi, Lykogiannis, Orsolini.

Per la Juventus, questa partita è fondamentale per consolidare la propria posizione in zona Champions e restare agganciata al treno di testa. Una vittoria oggi permetterebbe ai bianconeri di mettere pressione alle dirette concorrenti, mentre un passo falso potrebbe complicare il cammino. Il match prenderà il via alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. La sfida tra Juventus e Bologna non sarà solo un incontro di calcio, ma anche un confronto tra due filosofie di gioco, con Thiago Motta e Vincenzo Italiano pronti a dare spettacolo in panchina.