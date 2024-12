Ha chiesto la cessione a gennaio: via dalla Juve solo per l’estero

Come un fulmine a ciel sereno, un calciatore bianconero sembrerebbe aver già chiesto la cessione: addio e futuro all’estero

Il deludente pari col Lecce, in campionato, è alle spalle. In attesa di scendere in campo domani sera per l’anticipo della 15esima giornata di Serie A contro il Bologna, la Juventus di Thiago Motta è tornata prepotentemente al centro di importanti rumors di mercato.

Gennaio vedrà alcune possibilità che potrebbero rimpolpare la rosa del tecnico italobrasiliano, soprattutto in un reparto: la difesa. Gli infortuni di Bremer prima e Cabal poi pesano non poco sulla gestione dell’ex tecnico del Bologna che sta facendo di necessità virtù, in attesa di almeno un colpo di peso ed esperienza che possa riportare i giusti equilibri nella retroguardia. Ma c’è un’altra situazione che, invece, preoccupa non poco i tifosi della Juventus. Il capitolo addii, nel prossimo futuro, sarà cruciale in casa bianconera.

La Juventus per far spazio ad eventuali nuovi innesti, in particolar modo a stagione in corso, dovrà dunque valutare alcune posizioni in bilico attualmente nella rosa di Thiago Motta. E con sorpresa di molti, uno dei più amati dei tifosi bianconeri potrebbe fare le valigie e salutare Torino, magari già nel mese di gennaio. Una rivelazione davvero pazzesca che ha lasciato tutti di stucco: a questo punto un trasferimento all’estero diventa l’opzione più probabile con l’arrivo dell’anno nuovo.

Juve, rivelazione shock: “Ha chiesto la cessione”

Come spesso accade, il giornalista Luca Momblano anticipa tutti per quel che concerne le notizie di mercato che riguardano la Juventus. E così ha fatto, nelle scorse ore, definendo di fatto sul canale Youtube di Juventibus la probabile cessione di Nicolò Fagioli.

Secondo Momblano il forte centrocampista bianconero, che con Thiago Motta sta evidentemente giocando molto meno del previsto, si starebbe convincendo nel voler cambiare aria, lasciando la Juventus per cercare nuove opportunità lontano dai bianconeri e dalla Serie A. “Mi risulta che nei giorni precedenti Lecce, Fagioli abbia chiesto un incontro con la società nel quale ha esposto tutte le sue perplessità riguardo il suo status nella rosa bianconera e alla sua necessità di nuovi stimoli, di rinascere all’estero“. Una rivelazione clamorosa, visto che dopo averlo aspettato per mesi dopo la squalifica, la Juventus sembrava convinta di puntare molto sul giovane talento azzurro.

A questo punto non è affatto da escludere che la situazione possa subire un’accelerata improvvisa per quel che riguarda il potenziale addio di Fagioli, magari nel mese di gennaio. Il 23enne di Piacenza, che esattamente un anno fa ha prolungato con club bianconero fino al 30 giugno 2028, fino a questo momento ha collezionato 15 apparizioni – perlopiù a gara in corso – con 1 assist vincente e appena 683′ in campo.