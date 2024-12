Juve, guarda chi torna in Serie A: Lemina pronto al tradimento

Mario Lemina potrebbe fare ritorno in Italia già a gennaio: stando ai rumors il gabonese è seguito da due club di Serie A.

Guardando la Juve di oggi molti tifosi rimpiangono quella che ha esercitato una vera e propria tirannia nel periodo dei nove scudetti consecutivi. Il percorso di Thiago Motta è ancora agli inizi ed è inevitabile trovare qualche ostacolo, specialmente con la valanga di infortuni che si è abbattuta sulla rosa bianconera: tuttavia è altrettanto scontato fare dei paragoni con quella che è stata per la Juve una vera e propria epoca d’oro.

L’allora direttore sportivo Beppe Marotta, oggi presidente dell’Inter, riuscì a indovinare un’incredibile serie di colpi di mercato, molto spesso messi a segno a poco prezzo o a parametro zero. Eppure anche in quel periodo così glorioso per la Juve ci fu qualche giocatore che ebbe un rendimento al di sotto delle aspettative.

Tra questi c’è sicuramente Mario Lemina, arrivato dal Marsiglia nell’estate 2015 prima in prestito oneroso (500.000 euro) e poi definitivamente (9,5 milioni per il riscatto). Un’avventura, quella del gabonese a Torino, che però fu tutt’altro che esaltante: 42 presenze in due stagioni e tre reti messe a segno in maglia bianconera. Lemina non riuscì a trovare molto spazio nelle gerarchie di Allegri e nell’estate 2017 lasciò la Juve per cominciare un nuovo capitolo al Southampton, in Premier League.

Juve, che tradimento! Lemina va dagli acerrimi rivali

Il centrocampista ha poi indossato le maglie di Galatasaray, Fulham e Nizza, prima di approdare nel suo attuale club, il Wolverhampton, sempre in Premier League. Il 31enne, in questa stagione, ha già collezionato 14 presenze in campionato, di cui 13 partendo da titolare. Nonostante sia un elemento cardine dei Wolves sono molte le voci che parlano di un suo possibile ritorno in Italia a gennaio.

Il Wolverhampton è infatti in piena zona retrocessione e probabilmente qualche giocatore lascerà il club nel mercato invernale. Tra i possibili partenti c’è proprio Lemina: stando agli ultimi rumors sembra che Fiorentina e Torino abbiano chiesto informazioni sull’ex centrocampista della Juventus.

I viola, in attesa di capire gli sviluppi della situazione che riguarda Bove, sono in cerca di un elemento nella zona nevralgica del campo: stesso discorso per i granata, che hanno necessità di rinforzare la mediana con un giocatore di qualità, esperienza e che conosce già bene la Serie A (e la città). I tifosi bianconeri temono possa davvero consumarsi questo ‘tradimento’.