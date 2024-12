Juve senza pace, un altro crociato: bianconeri distrutti

Continua l’ecatombe infortuni in casa Juventus: salta un altro legamento crociato anteriore, non c’è pace per i bianconeri

La stagione era iniziata sotto una buona stella, ma le cose si sono fatte via via più complicate per la Juventus e nelle ultime settimane è cominciata una vera e propria ecatombe a livello di infortuni.

Dopo il grave infortunio patito da Bremer con il Lipsia ad inizio ottobre, il club bianconero ha dovuto fare i conti con tanti altri stop tra cui quelli di Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Koopmeiners, Vlahovic, McKennie e soprattutto Cabal che, proprio come il difensore brasiliano ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Una sfilza di infortuni clamorosa che ha messo in grave difficoltà Thiago Motta che nelle ultime due partite ha potuto contare su appena 14 giocatori di movimento escludendo i portieri.

A causa di tutti questi infortuni, la Juventus ha rallentato la propria corsa tanto in campionato quanto in Champions League ed tifosi temono che a lungo andare la situazione possa peggiorare ulteriormente se non vi si pone rimedio. I bianconeri sembrano davvero non trovare pace in questo periodo dove i giocatori entrano ed escono dall’infermeria ed è un momento che non coinvolge solo la prima squadra maschile.

È un periodo poco fortunato, infatti, anche per le Juventus Women che nei prossimi mesi dovranno fare a meno di Estelle Cascarino che, proprio come Bremer e Cabal, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e la sua stagione è già bella che finita.

Juventus Women, che tegola: rottura del crociato per Cascarino

L’infortunio patito nel corso dell’amichevole tra Francia e Spagna è stato più grave del previsto per Estelle Cascarino. Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, la Juventus ha reso noto che il difensore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e starà fuori per tutta la seconda parte di stagione. Una tegola pesantissime per le Juventus Women di Canzi che perdono una giocatrice che fin qui aveva dato un contributo importante.

In questa stagione, la Cascarino ha collezionato un totale di 15 presenze tra Serie A femminile e Women’s Champions League, impreziosite anche da tre assist, tutti arrivati in campionati. La giocatrice classe 1997, inoltre, apportava tanta esperienza e personalità in mezzo al campo e la sua assenza di certo peserà come un macigno.

Periodo davvero sfortunato, invece, per la Juventus in generale che in totale ha già perso cinque giocatori per la lesione del legamento crociato anteriore. Oltre alla Cascarino, a Bremer e a Cabal, anche Pedro Felipe e Stivanello, appartenenti alla Next Gen bianconero, hano visto il loro crociato fare crack. Un’ecatombe di infortuni in tutti i sensi per la Juventus che in questo momento non sa proprio che pesci prendere per fermare questa emoraggia così grave.