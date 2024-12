Juventus-Bologna infinita: hanno ‘mandato via’ Vlahovic

Juventus-Bologna è infinita: l’assist a Mbangula in pieno recupero non basta a Vlahovic. Lo hanno cacciato via

La Juventus ha pareggiato due a due contro il Bologna, la nona X in campionato su 15 partite. Troppe per poter pensare allo scudetto. Troppo per impensierire quelle davanti che continuano a volare, e lo fanno vincendo. Purtroppo se fino a poche settimane fa lo scudetto sembrava un obiettivo possibile, dopo questo pareggio diciamo che i sogni di gloria sono finiti.

Tornava Vlahovic, questa sera. Il serbo ha giocato tutto il match e nel primo tempo è andato alla conclusione: centrale, da posizione defilata, sulla quale Skorupski è riuscito ad opporsi. Poi, alla fine, ha servito l’assist per il pareggio di Mbangula, ma non basta, nemmeno per noi, per meritare il 6 in pagella: noi gli abbiamo messo 5,5, e sui social, i tifosi, la pensano allo stesso nostro modo. Una sola fiammata, in 90 minuti, per uno come lui, è troppo poco.

Juventus-Bologna, hanno mandato via Vlahovic

Sui social, come detto, sono molti i commenti che vanno contro il serbo. Per qualcuno deve essere ceduto a gennaio, altri hanno perso la pazienza. E andiamo a vedere quelli che sono i pensieri dei tifosi bianconeri.

@juventusfc non si può giocare sempre in 10 Vlahovic non solo non segna ma non tocca palla. In più suggerisco a Tiago di metterli in ritiro e non mandarli a casa fino a quando non imparano a tenere il pallone e passarlo bene. — Piero Governai (@Governai) December 7, 2024

Nonostante Vlahovic e i due gol siamo sterili in attacco e la cosa inizia a essere frustrante come il livello del gioco. É da troppo che non si vedono miglioramenti. Sinceramente non mi aspettavo di vincere e convincere il primo anno ma pretendo che molte situazioni cambino — Daniele Marconi (@Daniele04288601) December 7, 2024