Lampo Juventus per il difensore: arriva con lo scambio

Lampo Juventus per il difensore. Adesso potrebbe già arrivare con lo scambio. Tutti i dettagli della situazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta intensificando il pressing per David Hancko, difensore del Feyenoord che ha attirato l’attenzione dei bianconeri da tempo. L’ultimo esame sul giocatore è stato svolto personalmente da Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, che nei giorni scorsi si è recato a Manchester per osservare il 26enne slovacco in azione contro il Manchester City di Pep Guardiola in Champions League.

La relazione di Giuntoli sul giocatore è stata estremamente positiva, e al suo semaforo verde si è aggiunto quello di Thiago Motta. L’allenatore, che conosce bene il campionato olandese, vede in Hancko un elemento perfetto per la sua Juventus. Il difensore slovacco si distingue per la sua capacità di giocare sia come centrale che come terzino sinistro, qualità che lo renderebbero un tassello prezioso nel sistema di gioco bianconero.

Hancko alla Juventus: c’è il via libera di Motta per lo scambio

Con il via libera tecnico, la Juventus è già passata ai primi contatti con il Feyenoord per sondare il terreno. La società bianconera vorrebbe chiudere l’operazione già nella sessione di mercato invernale, anticipando così la concorrenza. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante ma giustificata dalla qualità e dall’esperienza internazionale di Hancko.

Con i primi contatti già avviati, il prossimo passo sarà trovare un accordo con il Feyenoord, che difficilmente lascerà partire uno dei suoi pezzi pregiati senza una contropartita economica adeguata. La Juventus, tuttavia, sembra determinata a portare lo slovacco a Torino, sfruttando anche le ottime relazioni costruite attraverso l’operazione Gonzalez, la Juventus potrebbe usare proprio la carta del giovane Facundo Gonzalez inserendolo nello scambio, così da poter facilitare l’operazione.

L’obiettivo è chiaro: assicurarsi Hancko prima che altri club possano inserirsi nella trattativa, regalando a Motta un rinforzo di altissimo livello per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.