Polveriera Juventus, Vlahovic via a gennaio: cosa sta succedendo

Vlahovic già addio a gennaio? Ecco cosa filtra dal panorama bianconero: tutti i dettagli del caso relativo all’attaccante.

Le voci di mercato attorno a Dusan Vlahovic si intensificano, e a gettare benzina sul fuoco ci pensa Giovanni Albanese, intervenuto nel corso del format ‘JUVE ZONE’ su Calciomercato.it. Il giornalista, esperto delle vicende bianconere, ha lasciato aperta la porta a uno scenario clamoroso.

“Vlahovic via? Io non escludo che davanti ad un’offerta congrua possa esserci il colpo di scena già a gennaio”, ha dichiarato Albanese, alimentando i rumors su una possibile cessione del centravanti serbo. Arrivato alla Juventus a gennaio 2022 con grandi aspettative, Vlahovic è stato spesso al centro dell’attenzione, tra prestazioni di alto livello e alcuni momenti di difficoltà fisica. L’attuale stagione del serbo, sotto la guida di Thiago Motta, ha mostrato segnali positivi, ma non sembra essere sufficiente a placare le voci di mercato.

Vlahovic addio a gennaio: “Può esserci il colpo di scena”

Secondo indiscrezioni, la Juventus potrebbe valutare un’offerta attorno ai 90-100 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, con club come Chelsea, PSG e Bayern Monaco che monitorano attentamente la situazione.

La cessione di Vlahovic rappresenterebbe una svolta significativa nella strategia del club, che potrebbe reinvestire la cifra per rinforzare la rosa in diversi reparti. Le parole di Albanese suggeriscono che nulla è da escludere, specialmente se la Juventus decidesse di puntare su un attaccante più funzionale al progetto tecnico o di spalmare l’investimento su più ruoli chiave.

Con il mercato invernale alle porte, il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi per i tifosi e gli addetti ai lavori. La Juventus sarà chiamata a fare scelte delicate, in linea con l’obiettivo di tornare competitiva ai massimi livelli. La possibile cessione di Dusan Vlahovic non sarebbe solo una questione di mercato, ma anche una decisione strategica cruciale per la Juventus. Dopo anni difficili tra risultati altalenanti e problemi finanziari, il club bianconero sta lavorando per costruire una squadra in grado di tornare protagonista sia in Serie A che in Europa. In questo contesto, il possibile ricavato dalla sua vendita potrebbe essere utilizzato per rinforzare l’attacco.