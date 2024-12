Skriniar, ancora tu? È ancora l’opzione numero uno, ecco perché

Gennaio di grandi rivoluzioni per la Serie A che aspetta Milan Skriniar a braccia aperte: l’ex Inter sta per lasciare il Paris Saint Germain.

Milan Skriniar non sembra aver dimenticato l’Italia così come l’Italia non si è ancora dimenticata di lui. Tra Sampdoria e Inter il roccioso centrale slovacco ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un difensore top e non per niente ad acquistarlo, qualche anno fa, ci ha pensato il Paris Saint Germain. Un club che spera sempre di essere in lotta su più fronti.

Cosa che, purtroppo per loro, al PSG non è riuscita benissimo, soprattutto negli ultimi anni. E il bello è che in tutto questo l’ex nerazzurro continua a fare panchina. Scarsa continuità di rendimento per Skriniar che da tempo continua a sognare una nuova destinazione. Chissà che il suo ritorno in Serie A non possa perciò essere solo questione di giorni.

Nel massimo campionato italiano continuano a seguirlo da vicino e qualcuno spera di riuscire ad affondare il colpo già a gennaio. Il prossimo mese rappresenterà un’opportunità importante per il difensore che sa benissimo di aver concluso il suo tempo nella capitale parigina: lo riportano subito in Italia.

Serie A, torna Skriniar: si trasferisce a gennaio

Saranno trent’anni tondi tondi per Skriniar che il prossimo 11 febbraio festeggerà questo importante traguardo, si tratta dell’età giusta per ricominciare. Soprattutto nel mondo del calcio ed è anche per questo che la Juventus continua a seguire la situazione con la speranza di poter dare al classe 1995 presto una maglia. Stando alle quote, per i bianconeri è ancora l’ex Inter a rappresentare l’obiettivo numero uno per gennaio.

Sarebbe un perfetto sostituto di Bremer, senza contare che quando il brasiliano tornerà potrebbero anche giocare insieme. Se a questo si aggiunge che al PSG è praticamente fino ai margini, ha giocato appena una manciata di partite, ecco che si tratta di un’occasione ghiotta per la Juve che sarebbe davvero felice di festeggiare l’arrivo dell’ex meneghino.

Contratto in scadenza nel 2028 per il ventinovenne slovacco e Juve che dovrà quindi sforzarsi un po’ più del previsto se vorrà trovare l’intesa con i parigini. Un prestito con opzione sul riscatto rimane la possibilità principale. Tra gli altri nomi attenzionati dalla Vecchia Signora, ci sono ancora quelli di Jakub Kiwior dell’Arsenal e di Radu Dragusin del Tottenham. Attenzione anche alla sorpresa Antonio Silva, talento classe 2003 del Benfica. Uno di questi dovrebbe essere il primo rinforzo bianconero del 2025.