‘Acconto’ per il pupillo di Motta: la Juve chiude così

“Acconto” per il pupillo di Thiago Motta: in questo modo la Juventus potrebbe chiudere in anticipo la questione. Ecco lo scenario

Un mercato in fermento per forza di cose. Una Juve che si deve obbligatoriamente muovere per cercare di prendere almeno un difensore, o forse due, visto che dietro la coperta è abbastanza corta.

Ma non solo, si pensa anche al futuro, almeno stando alle informazioni che Paganini, giornalista della Rai, ha svelato nel corso del programma 90°minuto. E in particolare si è soffermato su quello che è un vero e proprio pupillo di Motta, già accostato alla Juventus nel corso dei mesi passati, che per via di un infortunio terribile al ginocchio che gli ha fatto saltare anche l’Europeo, è rimasto a Bologna in estate. Parliamo di Ferguson, ovviamente, rientrato nei radar bianconeri visto che il ko è ormai alle spalle, e che potrebbe la prossima estate prendere la via di Torino. Magari con la Juventus pronta a fare un favore agli emiliani a gennaio.

Arthur come acconto: la Juve vuole Ferguson

“Arthur potrebbe andare al Bologna, del Bologna piace Ferguson che è un giocatore valorizzato da Thiago Motta“. Questa la notizia data da Paganini che insomma svela quelle che potrebbero essere le mosse bianconere per la prossima stagione. Arthur quindi a gennaio in Emilia e magare mettere in questo modo una corsia preferenziale per lo scozzese che è letteralmente esploso la scorsa stagione con l’attuale allenatore della Juventus.

C’è da capire, comunque, quello che sarà anche il futuro di Motta che onestamente in questo momento non se la sta passando bene: i troppi pareggi e delle prestazioni sicuramente non all’altezza hanno iniziato a far storcere il naso ai tifosi. E siccome alla Juventus l’unica cosa che davvero conta sono i risultati, è evidente che il futuro del tecnico sia legato solamente a quelli. Vedremo come andrà a finire, di certo Ferguson, con Motta, è un reale obiettivo. Con un altro allenatore onestamente non lo sappiamo.