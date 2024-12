“Adesso basta”: ultimatum a Thiago Motta

Il pareggio di Lecce ha fatto esplodere le prime critiche in casa Juventus: viene chiesto un cambio di passo immediato ai giocatori ma anche al tecnico Thiago Motta

Dopo un avvio di stagione convincente con tanti risultati positivi e una difesa di ferro, adesso per la Juventus si stanno incontrando le prime difficoltà visto che sono arrivati tanti pareggi nell’ultimo periodo che hanno allontanato i bianconeri dalle vette della classifica. La sensazione che percepiscono molti tifosi è che la squadra di Thiago Motta, a fronte di un lungo possesso palla, non riesca a creare molte occasioni da gol e da questo nascono i troppi pareggi nel recente periodo.

Questo aspetto si sta riscontrando sia in Serie A che in Champions League e i tifosi masticano amaro perché vedono le concorrenti staccarsi ai primi posti sia nella classifica del campionato italiano che in Europa. Ora anche per l’allenatore bianconero stanno arrivando le prime critiche e gli viene chiesto di dare una svolta alla squadra soprattutto dal punto di vista offensivo. In tal senso, giungono delle parole che suonano come una bocciatura.

“La Juventus è irriconoscibile, giuste le pressioni anche per Motta”: annuncio e il tecnico bianconero è avvisato

Il pareggio per 1-1 raccolto dalla Juventus a Lecce nell’ultima giornata di Serie A è stato accolto con grande rammarico dal pubblico bianconero perché era una partita alla portata della squadra che avrebbe potuto essere tramutata in tre punti preziosi per la classifica mentre invece è stata pareggiata subendo gol negli ultimissimi minuti. Anche nella più recente sfida contro il Bologna non si è andati oltre un pareggio (2-2), per altro giunto dopo che la Vecchia Signora era sotto 0-2.

In seguito alla prestazione di Lecce, l’opinionista Fernando Orsi ha parlato della partita ai microfoni di Radio Radio. Questo il suo pensiero sul momento della squadra torinese: “La Juventus che vediamo ora è irriconoscibile. Si è dato tanto credito ad un allenatore nuovo, ma ora basta: è giusto che anche Motta abbia pressioni per i risultati. Le assenze contano fino ad un certo punto, i bianconeri hanno pareggiato partite con avversari inferiori anche con la rosa al completo”.

L’ex portiere di Lazio e Parma ha quindi affermato di non essere affatto colpito positivamente da questa Juve che sta affrontando un momento complicato anche per via dei tanti infortuni che si stanno verificando nella rosa di Motta. Il calendario tra Serie A, Champions League e coppe italiane adesso sarà molto intasato e servirà una ripartenza immediata per non perdere altri punti o essere eliminati nelle varie competizioni.